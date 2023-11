Endine esireket naaseb pool aastat pärast sünnitust võistluskarusselli

Neljakordne slämmiturniiride võitja andis oma rasedusest teada tänavu jaanuaris ning sünnitas juulis tütre Shai. 26-aastane Osaka mängis WTA karussellis viimati 2022. aasta septembris Tokyos.

"Olen väljakule naasmise üle väga elevil," rääkis Osaka. "Mulle on alati meeldinud hooaega Brisbane'is alustada ja ma ei jõua ära oodata, et saaksin naasta. Brisbane'i turniir on suurepärane ja annab mulle hea põhja ilusaks tagasitulekuks."

Brisbane'i WTA 500 kategooria turniir algab aasta viimasel päeval ning on peamiseks nii-öelda soojendusturniiriks kaks nädalat hiljem Melbourne'is algavatele Austraalia lahtistele. Viimase oma neljast slämmitiitlist võitis Osaka just Austraalias 2021. aastal.