O'Sullivan raskelt tulnud võidu järel: ma pole enam mängija, kes olin varem

Seisult 2:2 võitis O'Sullivan kaks partiid järjest, Carter jõudis seejärel viigini, aga seitsmekordne maailmameister lõpetas matši ikkagi 6.4 võiduga. Mõlemad olid oma parimate päevade tasemest kaugel, O'Sullivani parimaks jäi 77-ne seeria ja ta vihjas sellele ka võidu järel.

"Iga võit, mille neil päevil saan, on üks mu karjääri parimaid, sest ma olen vana," rääkis O'Sullivan pärast Carteri alistamist World Snookerile. "Ma ei muutu enam paremaks; pigem ei ole ma enam see mängija, kes olin kunagi varem. Minu ümber on kõik noored ja näljased. Vanasti võitsin turniire üsna lihtsalt ja ei kaotanud palju partiisid ka tippmängijate vastu. Nüüd on mul palju keerulisem ja seetõttu naudin iga võitu," sõnas seitsmekordne maailmameister.

Esimest korda pärast oma 2022. aasta maailmameistritiitlit reitinguturniiril poolfinaali jõudnud O'Sullivan kohtub seal hiinlase Zhang Andaga. Teises poolfinaalis kohtuvad Jordan Brown ja Tom Ford.