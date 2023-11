Blackhawks sai Bedardi oivalise mängu toel võidulisa

Kanada imelaps tegi läinud ööl oma esimese mitmepunktilise mängu NHL-is, kui viskas Lightningu võrku kaks väravat ja jagas kaks tulemuslikku söötu. Bedardi söötudest said värava kirja Tyler Johnson ja Corey Perry, külalismeeskonna viimase tabamuse eest hoolitses Kevin Korchinski.

18 aasta ja 115 päeva vanusest Bedardist sai noorim ühes mängus neli resultatiivsuspunkti kogunud mängija pärast Armand Guidolinit 1944. aastal. "Ma tunnen, et mul oli mitu mängu, kus oleksin võinud punkti kirja saada, aga jäin seletamatul põhjusel nullile. Pakun, et mul oli lihtsalt mingisugune blokk ees. Mõnikord lihtsalt lähebki nii. Aga mul on väga hea meel, et täna resultatiivselt mängisin," rääkis Bedard.

Hooaega 11 järjestikuse kaotusega alustanud San Jose Sharks teenis teise järjestikuse võidu, alistades kodujääl Edmonton Oilersi 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Võitjate ridades said kaks resultatiivsuspunkti kirja Tomas Hertl (1+1) ja Fabian Zetterlund (1+1). Mullu kõigi aegade kuuenda mehena ühel hooajal 150 resultatiivsuspunktini jõudnud Oilersi ründajal Connor McDavidil jäi seitsmendat mängu järjest värav viskamata.

Teised tulemused:

Boston Bruins - New York Islanders 5:2

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 2:3

New York Rangers - Minnesota Wild 4:1

Ottawa Senators - Vancouver Canucks 2:5

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2:5

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:1

Winnipeg Jets - Nashville Predators 6:3

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 3:4

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 3:4