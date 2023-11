Kuivonen ja Jürgenson olid play-off'i avaringis edukad

Eestlannad said viimases H-alagrupi kohtumises kindla 2:0 (21:10, 21:16) võidu Malaisia duo Farwizah Aina Ahmad Nizar ja Shamsulrizal Nur Auni Maisarahi üle. Sellega kindlustati grupis kahe võidu ja ühe kaotusega teine koht ning pääseti 24 parema sekka.

Play-off'i avaringis mindi Eesti aja järgi reede varahommikul vastamisi Guatemala paariga Maritza Isabel Zuñiga Cambara – Danna Mariela Aguilar Hernándeziga ja selles mängus näitas Eesti duo samamoodi ladusat mängu, võttes veenva 2:0 (21:8, 21:9) võidu.

Treener Rivo Vesik ütles viimaste mängude kohta, et tasemevahe oli ilmne. "Raske on midagi öelda, sest vastased olid nagu olid. Selles suhtes vedas loosiga ka. Vastuvõtt oli nii tänases esimeses mängus kui ka teises parem kui eile, aga eks see serv oli ka selline, et seal ei saagi halvasti vastu võtta. Aga selline see MM on, igasugustel imeriikidel on niipalju kohti ette nähtud. Samas nüüdseks on näiteks kõik Brasiilia paarid välja langenud ja "suured võrkpallimaad" nagu Eesti, Soome, Ungari, Tai on edasi. Eks laupäeval algab nii-öelda päris turniir ja läheb tõsisemaks," ütles juhendaja ebaühtlase taseme kohta.

"Järgmine vastane on Paraguayst ja see on selline väga ebamugav vastane. Pusivad ja võitlevad kõvasti ja ajavad palli tagasi koguaeg. Puhkame nüüd veidi ja läheme homme uue hooga peale," lisas Vesik.

Mängud 16 parema seas peetakse laupäeval nagu ka veerandfinaalid. Kuivonen ja Jürgenson kohtuvad meie aja järgi kell 3.00 Sofia Paredes Enrique ja Fiorella Nunez Quintanaga. Kohtumise otsepilti näeb siit.