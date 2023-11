Tiitlikaitsja jäi Billie Jean Kingi turniiril pidama alagruppi

Kahel viimasel aastal finaali jõudnud Šveits kaotas A-alagrupi teises voorus USA-le 0:3. Danielle Collins (WTA 55.) alistas üksikmängus Celine Naefi (WTA 139.) 7:6 (4), 6:1 ja Sofia Kenin (WTA 33.) sai 6:3, 6:7 (1), 7:5 jagu Viktorija Golubicist (WTA 84.). Sealjuures oli Collins avaseti kiires lõppmängus taga 1:4, ent seejärel noppis kuus punkti järjest. Paarismängus võtsid Sloane Stephens ja Taylor Townsend võidu numbritega 6:1, 7:6 (3).

USA kohtub reedel alagrupi võitjat otsustavas kohtumises 11-kordse tiitlivõitja Tšehhiga, kes sai Šveitsist samuti 3:0 jagu.

Neljakordne võitja Itaalia jõudis üheksa aasta pikkuse vahe järel nelja parema sekka, kui D-alagrupi teises voorus alistati Saksamaa 3:0. Maailma 43. reket Martina Trevisan seljatas Eva Lysi (WTA 130.) 7:6 (6), 6:1 ning 30. reket Jasmine Paolini oli 6:3, 6:2 parem Anna-Lena Friedsamist (WTA 115.). Paarismängu võitis Itaalia 6:4, 6:7 (4), 11:9. Poolfinaalis läheb Itaalia vastamisi B-alagrupi võitjaga.

Lisaks Itaaliale jõudis üle pika aja poolfinaali ka C-alagrupi võitja Kanada, kes sai 3:0 jagu Poolast. 18-aastane Marina Stakusic (WTA 258.) sai turniiril oma teise võidu esisaja mängija üle, kui ta alistas maailma 63. reketi Magdalena Frechi 4:6, 7:5, 6:3. Järgmises üksikmängus võttis tunamullune USA lahtiste finalist Leylah Fernandez (WTA 35.) 6:2, 6:3 võidu Magda Linette'i (WTA 24.) üle. Paarismängus võitsid sama lõppskooriga Eugenie Bouchard ja Gabriela Dabrowski.

Viimati 1988. aastal Billie Jean King Cupil poolfinaali jõudnud Kanada kohtub nelja parema hulgas kas USA või Tšehhiga.

B-alagrupis on kõik veel lahtine. Esikohal on hetkel Sloveenia (1-0), teine on Austraalia (1-1) ja kolmas Kasahstan (0-1). Reedel võtavad omavahel mõõtu Sloveenia ja Kasahstan.