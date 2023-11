Antetokounmpo hiilgavast partiist jäi Bucksile väheks

Pacers alustas kohtumist suurepäraselt, minnes avaveerandi keskpaigaks 18 punktiga juhtima 25:7. Bucks kosus ehmatavast alguses ja vähendas poolajaks kaotusseisu kuuele punktile 66:60.

Kolmas veerandaeg kulges tasavägiselt, ent neljanda veerandaja algul jäi Pacers korraks 10 punktiga taha (103:113), aga siis hakati Tyrese Haliburtoni eestvedamisel vahet vähendama. Poolteist minutit enne mängu lõppu viis Haliburtoni tabav kaugvise Pacersi taas juhtima. Bucksil oli mitu võimalust eduseis taastada, kuid Giannis Antetokounmpo tegi viimasel minutil kaks pallikaotust ning Pacers võttis lõpuks 126:124 võidu.

Võitjate parimana viskas Haliburton 29 punkti, andis 10 resultatiivset söötu ja võttis kuus lauapalli. Kaksikduubli sooritas veel ka Bennedict Mathurin, kelle arvele kogunes 26 punkti ja 11 lauapalli. Bucksi ridades tegi võimsa etteaste Antetokounmpo, kes viskas hooaja tippmarki tähistavad 54 punkti (visked väljakult 19/25, vabavisked 16/18), noppis 12 lauapalli, andis kolm korvisöötu, kuid tegi ka kokku kaheksa pallikaotust.

Käimasoleva hooaja senine punktirekord kuulus Chicago Bullsi tagamängijale Zach LaVine'ile, kes viskas 28. oktoobril Detroit Pistonsi vastu 51 punkti.

"Me pidime hakkama saama mängijaga, kes oli erakordselt heas hoos," ütles Pacersi treener Rick Carlisle. "Me mängisime kaitses nii hästi kui suutsime ja kohati valmistasime neile palju peavalu. Pidime riske võtma, muidu oleks Antetokounmpo meile 60 punkti ladunud. Meil vedas, et võitsime."

Õhtu teises mängus, mis peeti Mehhiko pealinnas Mexicos, alistas Atlanta Hawks 120:119 (34:34, 39:35, 20:29, 27:21) tulemusega Orlando Magicu. Hawksi võidukorvi viskas Dejounte Murray 31 sekundit enne lõppu.

Hawksi mänguvankrit vedas Trae Young, kes tõi 41 punkti ja jagas kaheksa tulemuslikku söötu. Jalen Johnson toetas 19 ja lõpuminuti kangelane Murray 16 punktiga. Magicu resultatiivseimaks osutus Jalen Suggs 21 punktiga.