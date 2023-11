Kodus Prantsusmaa klubi tuuseldanud Liverpool lasi võõrsil endale lüüa kolm

Kaks nädalat tagasi Prantsusmaa kõrgliigas väljalangemistsooni lähedal olevat Toulouse'i kodusel Anfieldil 5:1 võitnud Liverpool jäi neljapäeval Aron Donnumi ja Thijs Dallinga väravatest 58. minutiks 0:2 kaotusseisu.

Cristian Casseresi omavärav vähendas külalismeeskonna kaotusseisu 74. minutil minimaalseks, aga kaks minutit hiljem oli Caoimhin Kelleheri tõrje järel pallil esimesena jaol Frank Magri, kes tegi seisuks 3:1. Liverpool leidis Diogo Jota tabamuse näol 89. minutil veel ühe vastuse ning vahetusest sekkunud Jarell Quansah saatis mängu seitsmendal lisaminutil palli ka kolmandat korda Toulouse'i võrku, aga eelnevas olukorras mängis maailmameister Alexis Mac Allister käega ja värav ei lugenud.

E-grupis esimese kaotuse saanud Liverpoolil on koos üheksa, Toulouse'il teisena seitse punkti. Nende selja taga on olukord samuti põnev, sest põhiturniiri kolme kaotusega alustanud LASK alistas 3:0 belglaste Royale Unioni, kellel on koos neli silma.

Euroopa liigas jätkab nelja vooru järel ainsana täiseduga Leverkusen, kes oli H-grupi raames 1:0 üle Aserbaidžaani klubist Qarabag. Ansu Fati ja Simon Adingra väravad andsid Brightonile 2:0 võidu Amsterdami Ajaxi üle ja et Marseille võitis hilisemas kohtumises 2:0 Ateena AEK-d, kahanesid mõõnava Hollandi tippklubi edasipääsulootused üsna teoreetilisteks.

Teised tulemused:

Maccabi - Villarreal 1:2

Rennes - Panathinaikos 3:1

Servette - Sheriff 2:1

Praha Slavia - AS Roma 2:0

Atalanta - Sturm Graz 1:0

Betis - Aris 4:1

Freiburg - TSC 5:0

Häcken - Molde 1:3

Rangers - Praha Sparta 2:1

Sporting - Rakow 2:1

West Ham - Olympiakos 1:0