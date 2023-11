Colombia jalgpallitähe inimröövi ohvriks langenud isa vabastati

Luis Manuel Diazt ning jalgpalluri ema Cilenis Marulandat ründasid 28. oktoobril Põhja-Colombias ühes bensiinijaamas relvastatud mehed, Diaze ema vabastati mõned tunnid hiljem, aga isa mitte.

Esmalt ütles Colombia politsei, et süüdlasteks on tõenäoliselt kuritegelik jõuk, aga hiljem teatas riigi valitsus, et röövijaks on ELN, Colombia peamine allesjäänud geriljarühmitus, kes oli aastatel 2000-17 vastutav enam kui 3000 inimröövis.

Neljapäeval teatas Colombia meedia, et jalgpalluri isa on samuti vabastatud ja ta viiakse enne koju naasmist sõjaväe helikopteriga Valledupari meditsiinilisele ülevaatusele. Kohalike võimude sõnul oli Luis Manuel Diaz hea tervise juures ja ilma väliste väärkohtlemistunnusteta.

Liverpooli jalgpallimeeskond kohtub neljapäeval Euroopa liiga raames Prantsusmaa klubiga Toulouse, Diaz nimetati algkoosseisu.