Eesti ja Austria mängul on pallilasteks Tartu Tammeka noored

Tammeka treeneri Timo Teniste sõnul on poisid mängule tuleku üle väga elevil. "Saime poistega juba mõnda aega tagasi teada, et meile selline võimalus osaks langeb. Kuna meie grupp on veidi suurem kui pallipoisse mängule vaja on, on juba noortel heas mõttes konkurents, kes lõpuks mängule saab: valikul arvestame poiste trenniskäimist ning abiks olemist ka Tammeka Premium liiga mängudel," sõnas 1997. aastal Fääri saarte mängul ise pallipoisiks olnud Teniste.

Antud kogemusele toetudes on Teniste sõnul poistele lihtsam erinevaid vaatenurki ja jälgimist vajavaid olukordi edasi anda. "Pallipoisiks olemine on äge kogemus, kus näeb päris jalgpallimaailma ja tippjalgpallureid. Kui tavaliselt näeb seda televiisoris, siis nüüd on see atmosfäär ja tipptasemel jalgpall nii lähedale toodud. Lisaks annab seda võimalust ka noortetreenerina ära kasutada, andes juhtnööre jälgimaks, kuidas mängijad omavahel suhtlevad, milline on nende soojendus või kui palju ja kui kiiresti tuleb väljakul joosta, et olukordi lahendada," ütles treener.

Koondise mängudele pakutakse maskoti- ja pallilapseks tulemise võimalust klubidele, kes käivad abiks ka noortekoondiste maavõistlusel ja sõprusturniiridel.

Eesti kohtub 16. novembril koduväljakul Austriaga ning kohtub 19. novembril võõrsil Rootsiga.