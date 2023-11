Martin Rump alustab detsembris noorte võidusõitjate grupitreeningutega

Autosportlane ja treener Martin Rump alustab detsembris grupitreeningutega, mille peamiseks eesmärgiks on noorte võidusõitjate ettevalmistus järgmiseks hooajaks.

Rumpil on plaanis kokku panna kaks või kolm treeninggruppi. Iga grupi oodatav nädalane plaan on üks kord ühetunnine grupitrenn, üks kord individuaalne osa koos selgete juhiste ja kavadega, vahendab autosport.ee.

"Panustame nii üldisele füüsilisele kui ka eriettevalmistusele ja tegeleme vastupidavusega. Oodata on erinevaid huvitavaid harjutusi ja mänge ning juhiseid iseseisvaks treeninguks," selgitas Rump. "Pealegi on see mõnus viis sõitjatele kokku saamiseks ja suhtlemiseks väljaspool hooaega."

Treeningud toimuvad detsembrist veebruarini Tallinnas spordiklubis Arigato.