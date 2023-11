Kings võitis seitsmenda võõrsilmängu järjest, Panthers vajas lisaaega

Mullu Stanley karikasarja võitnud Vegas Golden Knights ja avaringis välja kukkunud Los Angeles Kings alustasid kohtumist tasavägiselt, kuid Kings murdis kohtumise 32. minutil vastase väravaluku ning lisas neli ja pool minutit hiljem veel teisegi.

Otsustaval perioodil asus Los Angeles veel 3:0 juhtima. Viis ja pool minutit enne mängu lõppu sai Vegas auvärava, kuid Kings pani mängule viimastel hetkedel võiduka punkti, kui Anze Kopitar 400. korda enda karjääris litri tühja väravasse saatis ja Kings võttis võõrsil soliidse 4:1 võidu.

"Loomulikult on see hea tunne. Ma ei uskunud, et see täna juhtub," sõnas Kopitar. "Mõtlesin lihtsalt, et saadan litri (tühja väravasse - toim) teele. Sellised mälestused, sa tahad võiduka pool olla. Me mängisime väga soliidse mängu, kaks punkti saada on suurepärane tunne."

Golden Knights jätkab kaotusest hoolimata läänekonverentsi tipus, olles võitnud 14 mängust 11 (kolm lisaajal). Teisel kohal on Vancouver Canucks, neile järgneb Los Angeles Kings, kes on 12-st mängust võitjana väljunud kaheksal korral.

Suvel Stanley karikafinaalis Vegasele alla jäänud Florida Panthers teenis võõrsil Washington Capitalsi vastu väärtusliku võidu, alistades pealinnaklubi lisaajal 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). Kesiselt alustanud Ottawa Senators teenis enda hooaja viienda võidu, kui alistas võõrsil Toronto Maple Leafsi 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

NHL-i põhihooaeg jätkub öösel vastu reedet, mil peetakse 11 kohtumist.