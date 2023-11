Kristjan Kitsingu karjäär jätkub Tartus

205 sentimeetri pikkune suur äär alustas hooaega lühiajalise lepinguga BC Kalev/Cramos, kus ta on mänginud suurema osa oma karjäärist. Tartust pärit 32-aastane Kitsing alustas meistriliiga tasemel mängimist Tartu esindusmeeskonnas hooajal 2008/2009 ning on Eestis mänginud veel Pärnu Sadama ning TalTechi ridades.

Välismaal on Kitsing teinud ühe hooaja Taani liigas Bakken Bearsi eest ja ühe hooaja Leedus Vilniuse Rytase rivistuses. Ühtlasi on Kitsing pikalt mänginud ka Eesti koondises.

Selle hooaja kuue Eesti-Läti liiga mänguga on Kitsing visanud keskmiselt 7,2 punkti ja võtnud 4,0 lauapalli.

Ääremängija sõnul on tal hea meel sünnilinnas tagasi olla. "Tartust algas minu korvpallikarjäär ja mul on väga hea meel tagasi juurte juures olla. Olen tänulik võimaluse eest esindada oma sünnilinna meeskonna värve ning loodan, et suudame Tartu meeskonna poolehoidjatele pakkuda häid emotsioone ja võite," sõnas Kitsing.

Tartu meeskonna spordidirektori Janar Taltsi hinnangul näitab see käik ühist soovi tiitel Tartusse tuua. "Tore, et leidsime üheskoos võimalused Kitsingu tagasi Tartusse toomiseks. Mänguliselt annab see kindlasti ühe lisakäigu juurde. Tal on kogemusi ja võitjamentaliteet ning tema meeskonda toomine näitab, et me tõesti pingutame selle nimel, et meistritiitel kevadel Tartusse tuua," ütles Talts.

Kristjan Kitsing liitub Tartu meeskonna treeningutega uuel nädalal ja kodupubliku ette astub ta esmakordselt ülikoolidevahelisel duellil 24. novembril, kui Tartu Ülikool Maks & Mooritsale tuleb külla TalTech/OPTIBET.