Kolm matšpalli päästnud Fognini pääses edasi, Draper alistas Sofias Musetti

Avasetis esimesest kuuest geimist viis kaotanud Fognini hakkas küll kaotusseisust välja kaevama, kuid vahe oli piisavalt suur ja Bublik teenis kindla 6:4 setivõidu.

Tasavägises teises setis ei suutnud kumbki mees teist murda kuni Bublik seda 5:5 viigiseisul tegi. Järgmises geimis oli Kasahstani esindaval Bublikul matšpall, kuid Fognini elas selle üle ja viis seti lõppmängu. Ka lõppmäng möödus tasavägiselt ning Bublikul oli võimalus seisul 6:5 kohtumine taas lõpetada. Fognini kaitses ka selle matšpalli ning tegi sama ka seisult 6:7, võites seejärel järgmised kaks punkti, et matš otsustavasse setti viia.

Sarnaselt teisele setile möödus ka kolmas sett pingeliselt, kuid Fognini murdis seisul 3:3 vastase servi ning asus veel 5:3 juhtima, kuid lubas Bublikul tagasi tulla ja jäi siis veel 5:6 kaotusseisu. Itaallane võitis aga järgmise geimi ning viis ka selle seti lõppmängu, kus ta lõpuks 7:5 peale jäi.

Ligi kolm tundi võtnud 4:6, 7:6 (7), 7:6 (5) võit viis Fognini sel hooajal esimest korda veerandfinaali. Itaallane läheb seal vastamisi kaasmaalasest valitseva meistri Lorenzo Sonegoga (ATP 49.), kes alistas enda teise ringi kohtumises 19-aastase Abedallah Shelbayh' (ATP 215.) kahes setis.

Bulgaarias Sofias toimuval kõvakattega turniiril alistas heas hoos 21-aastane Jack Draper (ATP 82.) turniiril kõrgeima asetuse saanud Lorenzo Musetti (ATP 27.) kahes setis.

Draper lõi seitse ässa ja teenis esimeselt servilt punkti 89-protsendilise eduga. "Lorenzo on suurepärane mängija, üks maailma paremaid, seega teadsin, et see tuleb kõva väljakutse. Alustasin veidi aeglaselt, aga leidsin siis hoo ja saan enda mängimise üle uhke olla. Tunnen end praegu väga enesekindlalt, mängin suurepärast tennist," sõnas britt pärast kohtumist.

USA lahtistel neljandasse ringi jõudnud britt kohtub veerandfinaalis türklase Cem Ilkeliga (ATP 259.), kes lülitas konkurentsist maailma edetabelis 45. real paikneva Max Purcelli.

Kolmekordne slämmivõitja Stanislas Wawrinka (ATP 53.) langes Sofias konkurentsist, kui pidi teise ringi kohtumises Luca van Assche'ile (ATP 70.) loobumisvõidu andma.