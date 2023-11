Kriisa endine tiimikaaslane sõlmis lepingu Leedu tippklubiga

Rytase noortesüsteemist üles kasvanud Tubelis esindas Arizona ülikooli kolm hooaega ja andis end üles ka tänavuse aasta NBA draft'iks, kuid ei osutunud valituks. Leedulasel õnnestus NBA suveliigas esindada Philadelphia 76ersit ning ta teenis lepingu 76ersi sõsartiimina tegutsevalt Delaware Blue Coatsilt, ent viimane otsustas tema teenetest siiski loobuda.

Kolmapäeval teatas Rytas, et sõlmis Tubelisega kolme aasta pikkuse lepingu. Esimese hooaja mängib Tubelis laenulepingu alusel Klaipeda Neptunases.

"Oleme väga uhked, et meil õnnestus Azuolas koju tagasi tuua. Ta on väga noor mängija, aga ta on teinud Arizona ülikoolis mitu head hooaega ning tal on olemas kõik eeldused, et saada tipptasemel mängijaks," kommenteeris Rytase spordidirektor ja abitreener Georgios Dedas. "Tahame, et ta saaks sel hooajal võimalikult palju minuteid, mistõttu otsustasime ta Neptunasesse saata."

21-aastane ja 208 cm pikkune Tubelis viskas eelmisel hooajal Arizona ülikooli eest keskmiselt 19,8 punkti, võttis 9,1 lauapalli ja andis 2 korvisöötu mängu kohta. Rytas jagab praegu koduliigas teist-kolmandat kohta (7-1), Meistrite liigas on kaotatud mõlemad seni peetud alagrupi kohtumised.