Kuivonen ja Jürgenson alustasid MM-i võiduga tugeva Kanada paari üle

Otse põhiturniirile pääsenud 20-aastased eestlannad kuuluvad H-alagruppi ning alistasid avakohtumises Kanada duo Ruby Sorra – Emma Glagau tulemusega 2:0 (21:17, 21:19). Tegu oli väga tugeva vastasega – eelmisel aastal võitsid nad U-19 MM-il pronksmedalid, vahendab Volley.ee.

Koos Laos Lukasega Kuivoneni ja Jürgensoni treeneriks olev Rivo Vesik sõnas, et avamänguga võib rahule jääda. "Üldmäng oli hea, see on see, millega me siin 10 päeva tegelesime enne MM-i. Vastuvõtt ja tõste ja ka serv olid korralikud. Saime servi kätte ja rünnak oli kergem tänu sellele ning oma serv piisav, et vastased võrgust eemale saada. Minu jaoks oli aga kõige tähtsam see, et mängiti stabiilselt – suuri ärakukkumisi oli vaid üks, kus kaotasime neli punkti järjest," sõnas Vesik.

Järgmisena lähevad Kuivonen ja Jürgenson vastamisi kohaliku paari Patcharaporn Seehawong – Suchinna Choemphun. Mäng toimub Eesti aja järgi neljapäeva hommikul kell 7.10. Kolmas kohtumine toimub reede öösel kell 3.50 ja vastaseks on Malaisia duo Farwizah Aina Ahmad Nizar ja Shamsulrizal Nur Auni Maisarah.

Põhiturniiril mängitakse kaheksas neljaliikmelises alagrupis, 24 parema sekka pääsevad gruppide kolm esimest.