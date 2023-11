Aruküla/Mistra sai naiste karikavõistlustel kirja esimesed punktid

Teisipäeval läksid Eesti naiste käsipalli karikavõistlustel Arukülas vastamisi kohalik Mistra ja SK Tapa/Tapa valla SK, võõrustajad said kindla 33:25 võidu.

Esimese omavahelise kohtumise võitsid lääne-virulased suhteliselt kindlate numbritega 29:24. Võõrustajad ei olnud veel punktiarvet avanud ning külalised paiknesid tabelis teisel kohal.

Mängu alguses haaras kindla initsiatiivi Mistra, kes läks Annabel Aaviku ja Karmen Vaiksaare tabamuste toel 10. minutiks 7:3 ette. Kuigi Tapa sai ka korra lähemale, siis Aruküla naised siiski seda kaua ei lubanud ning kümme minutit hiljem särasid tablool taas numbrid 13:8. Riietusruumi minnes midagi suurt muutunud ei olnud ja Mistra juhtis juba 19:11.

Teise poolaja alguses seis küll stabiliseerus, kuid Aruküla ohjasid käest ei andnud ning 43. minutil tegi Vaiksaare järjekordne tabamus seisuks 25:15. Edasine kulges kordamööda skoorides, Tapa vastastele enam ohtlikuks ei saanud ja Mistra võttis lõpuks kindla 33:25 võidu.

Aruküla poolt olid resultatiivseimad Karmen Vaiksaar ja Annabel Aavik vastavalt kaheksa ja kuue tabamusega. SK Tapa eest viskas Laura Kärner kümme väravat. "Teadsime juba enne mängu, et peame endast maksimumi andma, et võidupunktid koju jätta. Kui eelmises omavahelises kohtumises oli meil väga kehv päev ning olime kaitses passiivsed, siis vahepealsel ajal oleme treeningus just sellele keskendunud," alustas Mistra mängija Annabel Aavik.

"Suutsime vastaste poolkiired maha võtta ning tehniliselt paremini esineda. Vähendasime pallikaotuste arvu ning realiseerisime paremini oma võimalused," lõpetas Aavik. Kui naiste karikavõistlustel jääb pidada veel kolm mängu, juhib tabelit täiseduga KPK Mella/Tallinna SK, neile järgnevad võrdsete punktide peal Aruküla ja Tapa. Järgmine kohtumine peetakse juba järgmisel kolmapäeval Kristiine Spordihallis, kui turniiri liidrid võõrustavad Mistrat.