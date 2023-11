Selgus U-21 koondise koosseis mängudeks Saksamaa ja Bulgaariaga

Erinevatel põhjustel ei kuulu eesolevates EM-valikmängudes koondise koosseisu kaitsjad Sander Alex Liit ja Tanel Tammik.

Novembrikuu esimene mäng ootab Eesti noormehi ees 17. novembril, kui Paderbornis Home-Deluxe Arenal minnakse kell 19 vastamisi Saksamaaga. 2021. aastal U-21 vanuseklassis Euroopa meistriks kroonitud Saksamaaga ei ole Eesti U-21 koondis varasemalt kohtunud. Senisest valiksarjast on Saksamaa teeninud maksimaalsed kuus punkti ning asub ühe mängu enam pidanud Poola järel teisel kohal. Eesti on kirja saanud ühe punkti ning on kuue meeskonna konkurentsis viies.

Neli päeva hiljem, 21. novembril, on Eesti noormeeste vastaseks Bulgaaria, kellega lepiti septembris Kadrioru staadionil 1:1 viiki. Mängu saatus otsustati toona esimese veerandtunniga: 8. minutil lõi Bulgaaria eest värava Georgi Nikolov ning 15. minutil realiseeris Eesti poolelt penalti Aleksandr Šapovalov. EM-valiksarjas on Bulgaaria nelja mänguga kirja saanud kaks viiki, ühe võidu ja ühe kaotuse ning viie punktiga asutakse kolmandal kohal.

2025. aastal Slovakkias toimuvale finaalturniirile pääsevad EM-valiksarjast otse üheksa alagrupivõitjat ja kolm parimat teise koha omanikku. Kuue ülejäänud alagrupi teise koha omanikud selgitavad kolm viimast EM-finaalturniiril osalejat omavahelistes sõelmängudes.

U-21 koondise koosseis novembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 8/0

Georg Mattias Lagus (03.03.2003) – FC Nõmme United 1/0

Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Kaitsjad

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 19/0

Daniil Sõtšugov (15.01.2003) – JK Tallinna Kalev 6/0

Rasmus Kallas (18.11.2003) – Tartu JK Tammeka 4/0

Andres Järve (21.05.2002) – Harju JK Laagri 2/0

Andreas Vaher (15.04.2004) – SC Freiburg (GER) 2/0

Georg Pank (01.03.2004) – JK Tallinna Kalev 0/0

Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 12/1

Nikita Mihhailov (20.06.2002) – Tallinna FC Flora 12/1

Kevor Palumets (21.11.2002) – S.V. Zulte Waregem (BEL) 12/0

Aleksandr Šapovalov (28.02.2003) – JK Tallinna Kalev 9/4

Patrick Genro Veelma (15.04.2002) – Tartu JK Tammeka 9/0

Nikita Ivanov (16.08.2003) – Nõmme Kalju FC 7/1

Tristan Toomas Teeväli (19.05.2003) – JK Tallinna Kalev 5/0

Nikita Vassiljev (07.10.2003) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Henri Leoke (30.12.2003) – FC Nõmme United 4/0

Ramol Sillamaa (17.10.2004) – KAA Gent (BEL) 3/0

Daniel Luts (25.01.2004) – Paide Linnameeskond 2/0

Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 0/0