Tartu Welco kindlustas tiitli ja mängib järgmisel hooajal esiliigas

Vooru avakohtumises pani JK Narva Transi U-21 meeskond koduväljakul Läänemaa JK vastu püsti väravatepeo ning alistas vastased tulemusega 7:1. Kolm väravat sai mängus kirja Viktor Kudriashov, kaks tabamust vormistas Aleksei Stepanov ning ühe värava sai mängus kirja Jaroslav Jerjomin. Külalismeeskonna auvärava eest kandis hoolt Martin Valkiainen. Voor enne hooaja lõppu paikneb Transi duubel tabelis 64 punktiga kolmandal kohal, Läänemaa JK on 26 silmaga üheksandal kohal, kirjutab jalgpall.ee.

19 võidu, seitsme viigi ja üheksa kaotuse järel asub Narva Transi duubelmeeskond 64 punktiga kolmandal positsioonil, edestades lähimat jälitajat FC Kuressaare duubelmeeskonda kolme punktiga. 35 vooru jooksul on Trans U-21 sahistanud vastaste väravaid 68 korral, enda võrgust on võetud 46 väravat. Esiliiga B viimases voorus ootab FC Kuressaare U-21 ees kohtumine tänavuse liigavõitja Tartu JK Welcoga. Läänemaa JK on sama arv mängudega teeninud kaheksa võitu ja viis viiki. 27 korral on väljakult lahkutud kaotusega. Sel hooajal on löödud 34 väravat ning enda võrgust võetud 105. Viimases voorus kohtub Läänemaa kodus FA Tartu Kalev meeskonnaga.

Nõmme Kalju FC U-21 oli koduväljakul kindlalt 2:0 parem Viljandi JK Tulevikust. Mängu seis otsustati juba avapoolajal, kui väravad lõid Alfred Jüriöö ja Zyen Thy`fearious Jones. Kaheksandal tabelireal paiknev Nõmme Kalju duubel on 35 mänguvooruga kogunud 38 punkti. Kaks positsiooni eespool asuv Tulevik on sama arvu mängudega kogunud 52 silma. Käesoleval hooajal on Kalju duubelmeeskond teeninud 11 võitu, viis viiki ja 19 kaotust. Endale on lastud lüüa 101 väravat, ise on sahistatud vastaste võrke 86 korral. Viimases voorus ootab Kalju U-21 ees võõrsilmäng liiga teise koha saanud JK Tallinna Kalev U-21 meeskonnaga. Viljandi JK Tulevik on 15 võidu, seitsme viigi ja 13 kaotuse järel 52 punktiga kuues. Viimases voorus minnakse kodus vastamisi Pärnu Jalgpalliklubiga.

JK Tallinna Kalev U-21 jäi võõrsil hätta vähemuses lõpetanud Pärnu Jalgpalliklubiga, kaotuse tõttu langeti voor enne hooaja lõppu Esiliiga B tiitlikonkurentsist. Kalev U-21 asus võõrsil Rando Rootsi väravast 34. minutil juhtima ja sellel seisul mindi vaheajale. Kuigi Pärnu jäi 55. minutil platsil Veiko Vespere punase kaardi tõttu platsil vähemusse, ei murdnud see nende tahet mängu otsustada. Kodumeeskonna tee võiduni sillutas esmalt 57 minutil Eke Tormis Pikk ning 88. minutil kindlustas ta pärnakatele 2:1 võidu.

Esiliiga B-s paikneb Pärnu Jalgpalliklubi 14 silmaga viimasel real, Kalev U-21 langes kaotuse järel tiitlikonkurentsist, asudes voor enne hooaja lõppu 67 punktiga teisel positsioonil. Lähimast jälitajast Transist eraldab meeskonda kolm punkti. Kalev on voor enne hooaja lõppu teeninud tabelisse 19 võitu, kümme viiki ja vaid kuus kaotust, mis märgib nad Esiliiga B kõige väiksema kaotuste arvuga meeskonnaks. Vastastele on löödud kõige enam väravaid – 97, enda võrgust on võetud 49 palli. Viimases voorus läheb Kalev U-21 kodusväljakul vastamisi Nõmme Kalju duubelmeeskonnaga. Viimasel real paiknev Pärnu Jalgpalliklubi on käesoleval hooajal saanud nautida kolm võitu, mänginud viiki viiel korral ning lahkunud kaotusega väljakult 27 mängus. Endale on lastud lüüa 105 väravat, ise on sahistatud 34 korral vastaste võrke. Viimases voorus minnakse vastamisi Viljandi Tuleviku meeskonnaga.

Vooru keskses kohtumises alistas Tartu JK Welco koduväljakul FA Tartu Kalevi tulemusega 3:1 ning võidupunktidega kindlustati ka Esiliiga B tiitel. Mäng algas Tartu Welco jaoks ehmatusega: 5. minutil viis Esiliiga B suurim väravakütt Priit Peedu Kalevi juhtima. Poolajapausile mindi juba seisul 1:1, kui 17. minutil toimetas palli väravasse Mikk Valtna. Teisele poolajale tuli Welco juba paremini peale, 53. minutil kandis 2:1 värava eest hoolt Markus Sossi ning 87. minutil lõi 3:1 võiduvärava Miikal Roos. Welco jaoks täheldas võit klubi esimest Esiliiga B tiitlit.

Voor enne hooaja lõppu on Welco teeninud tabelisse 22 võitu, mis tähistab Esiliiga B suurimat võitude arvu, viiki on lepitud viiel korral ning vastaste paremust on tunnistatud kaheksal korral. Vastastele on hooaja jooksul löödud 86. väravat, enda selja taha lastud vaid 41. Tartu Kalevil on selleks näitajaks 17 võitu, seitse viiki ja 11 kaotust ja väravate vahe 82:69. Welcot ootab viimases voorus ees mäng FC Kuressaare duubelmeeskonnaga. Tartu Kalev mängib samal päeval võõrsil Läänemaa JK-ga.

Voorule pani punkti FC Kuressaare ja Tartu JK Tammeka duubelmeeskondade madin, millest tulemusega 4:2 väljusid võitjana võõrustajad. Kõigi Kuressaare väravate eest hoolitses Andero Kivi. Kuressaare duubel andis vastastele tormihoiatuse juba mängu esimesel minutil, kui Kivi tabamuse järel mindi 1:0 juhtima, oma teise värava lõi ta 33. minutil. Teist poolaega alustas Tammeka hästi: 48. minutil lõi värava ühe tagasi Robin Mathias Müür ning 62. minutil viigistas seisu penaltist Akaki Gvineria. Kümme minutit hiljem oli Kivil kaks vastust varuks, kui ta viis 73. minutil Kuressaare juhtima ning kindlustas kaks minutit hiljem 11 meetri karistuslöögist 4:2 võidu. 61 punktiga asub FC Kuressaare U-21 liigatabelis neljandal positsioonil, Tartu JK Tammeka U-21 on seitsmendal real, olles kogunud kokku 41 punkti. Seitsmendal tabelireal asuv Tammeka duubel on 11 võidu ja kaheksa viigi ja 16 kaotuse järel teeninud tabelisse 41 punkti. Endale on sel hooajal lastud lüüa 69, ise on löödud 61 tabamust. Viimases voorus läheb Tammeka koduväljakul vastamisi Narva Trans duubelmeeskonnaga.

Esiliiga B hooaeg kulmineerub 12. novembril, kui mängitakse viimase vooru kohtumised.