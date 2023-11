Noorterallis tulid Eesti meistriteks Oskar Männamets ja Joosep Planken

Oskar Männamets / Holger Enok (Ford Fiesta) võitsid tänavu kokku neli meistritiitlit: lisaks noorteralli J16 vanuseklassile veel autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistlused klassis EMV8, Läti meistrivõistlused ja Balti mere meistrivõistlused. "Hooaeg oli suurepärane, kõik läks täpselt nii nagu lootsime ja soovisime," rääkis Männamets.

Ka viimasel etapil Kehalas saavutasid Männamets / Enok klassivõidu. "Ralli läks hästi, üks spinn küll juhtus, kuid lõpuks võitsime selge eduga," sõnas Männamets. "Ralli oli keeruline, kohati sadas lund, mõnigi pidurdusmaa oli jääs."

J16 klassis osales noorteralli Eesti meistrivõistlustel 41 rallipaari. Männamets / Enok kogusid 159 punkti, Hanna Lisette Aabna, kelle kaardilugejateks olid hooaja vältel Jarmo Liivak, Robert Virves, Laur Merisalu ja Rait Jansen (Ford Fiesta) 117 punkti ning kolmanda koha omanikud Jüri Jürisaar / Martin Tomson (BMW 316) 85 punkti.

J18 klassis olid Joosep Plankeni kaardilugejad 2023. aasta hooajal Taavi Lassmann ja Andrew Wilfong (Honda CRX). "Meil ei olnud aasta alguses plaani noorteralli hooaega täismahus kaasa teha, arvasime, et piirdume mõne ralliga. Kuid hakkas hästi minema ja otsustasime jätkata," lausus Planken, kes osales ka autoralli Eesti meistrivõistlustel klassides EMV4 ja EMV8 ja pälvis viimases pronksi. "Hooajaga jään kindlasti rahule."

Viimasel etapil Kehalas lõpetasid Planken / Lassmann oma esiveolisel Hondal üldjärjestuse viienda kohaga nelikveoliste autode vahel. "Kitsastel ja käänulistel metsakatsetel oli väike ja kerge CRX nelikveolistega konkurentsis, Kehala paarirajal oli võimsamatel eelis."

J18 klassis osales noorteralli Eesti meistrivõistlustel kümme ekipaaži. Planken / Lassmann / Wilfong said etappide kokkuvõttes 126 punkti, järgnesid Kristian Hallikmägi / Jaan Piisang 115 ning Kauri Bõstrov / Jaanus Bõstrov (mõlemad Honda Civic) 86 punktiga.

Noorteralli Eesti meistrivõistlustel osalejad sõitsid kruusaetappidel võrdsete MRF-rehvidega.

Kehala rahvaralliga lõppesid ka rahvaralli EAL karikavõistlused, kus osales hooaja kokkuvõttes 191 ekipaaži. Nii noorteralli Eesti meistrivõistlused kui rahvaralli EAL karikavõistlused koosnesid viiest etapist, mis sõideti Raplamaal, Lääne-Eestis, Saaremaal, Lõuna-Eestis ja Lääne-Virumaal.

"Teeb rõõmu, et rahvarallid on jätkuvalt populaarsed ja konkurents tihe. Näiteks SU-klassis lõpetasid kaks edukamat ekipaaži võrdse punktisummaga. Samuti on väga hea meel noorte suure arvu üle," sõnas EAL rahvaspordikomitee esimees Tiina Ehrbach. "Tänan võistlejaid, korraldajaid, kohtunikke, toetajaid ning kõiki abilisi."

Rahvaralli EAL KV esikolmikud:

4WD:

1. Martin Vaga/Kristian Teern, Mitsubishi Lancer Evo (125 p)

2. Kevin Kangur/Oti Maat Subaru Impreza WRX STI (91 p)

3. Mirek Matikainen/Elton Gutman, Subaru Impreza WRX STI (88 p)

2WD-SE:

1. Mirkko Matikainen / Keith Vähi Honda Civic Type R (107 p)

2. Kristjan Radiko / Rainer Niinepuu, Honda Civic Type R (98 p)

3. Imre Vanik / Janek Ojala / Janno Nuiamäe, Nissan Sunny (83 p)

2WD-ST:

1. Jüri Lee / Harry Ogga, BMW 318 (98 p)

2. Vahur Mäesalu / Janar Lehtniit / Jan Nõlvak, BMW 318 (93 p)

3. Kevin Ruddi / Rauno Valdmann / Geilo Valdmann, BMW 316i (75 p)

2WD-VE:

1. Elvis Leinberg / Indrek Vulf / Estrit Aasma, Honda Civic (144 p)

2. Magnus Lepp / Maria Trave / Indrek Jõeäär, Honda Civic (124 p)

3. Madis Laaser / Jaagup Laaser, Honda Civic (108 p)

2WD-VT:

1. Tauri Soome / Kristjan Karlep, BMW 318 (108 p)

2. Rainer Umbleja / Marko Press / Erki Eksin / Ronald Jürgenson, BMW 318 (106 p)

3. Tanel Madiste / Joonas Kaup / Sander Arumägi, BMW 318Ti (71 p)

Naised:

1. Mirell Hintser / Alo Hintser, Mitsubishi Colt (125 p)

2. Aira Lepp / Aneta Liik / Ain Lepp, Nissan Sunny (123 p)

3. Kärolis Kungla / Kristjan Tahvinov, VW Golf (79 p)

SU:

1. Ivar Burmeister / Raino Remmel, VAZ-2105 (99 p)

2. Reigo Raadik / Andres Aller / Reigo Rannak / Indrek Mäestu, VAZ-2107 (99 p)

3. Rauno Rappu / Ago Eller, VAZ-2106 (92 p)