Kalmer Musting: kindlasti on viljandlased hetkel eelisseisus

Nädalat alustavad Mistra ja HC Tallinn, kes sel noorel hooajal juba korduvalt vastamisi läinud. Enne koondisepausi selgitasid samad meeskonnad karikavõistluste finaalturniirile pääseja ning siis jäi kahe mängu kokkuvõttes kindlalt peale Mistra. Meistriliiga eelmises ringis suutsid nad samuti seisuga 35:25 oma paremuse maksma panna. Teisipäevane võõrustaja paikneb tabelis seitsme punktiga kolmandal kohal ning HC Tallinn on ühe teenitud punktiga viimasel pulgal.

"Koondisepausi ajal saime mehed terveks ravida ja tegeleda üldfüüsilise ettevalmistusega. Loodame, et oleme nüüd paremas konditsioonis ning pikaks nädalaks valmis. Tuleb ju sel nüüd kuue päevaga pidada lisaks meistriliigale ka kaks kohtumist Balti liigas. Hetkel on vaid kahtluse all Kaspar Leesi osalemine. Oleme Tallinnaga korduvalt vastamisi läinud, kuid pole suutnud nende põhikahuri, Volodymyr Shcherbaniga kuidagi hakkama saada," alustas Mistra kogenud peatreener Jüri Lepp.

Kolmapäeval lähevad Viljandis vastamisi Viljandi HC ja Põlva Serviti. Sel hooajal on kerge edu siiani Viljandi käes, kuna eelmises voorus jäid peale nemad.

"Ega see seis lihtne ei ole. Meie graafik on väga keeruline, vahepeal on pikad pausid ja siis taas mängime ühe nädalaga mitu mängu. Samas kulus koondisepaus meile puhkuseks ära ning võib öelda, et saime oma rivid rahulikult korda sättida. Hetkel on meil tabeliseis selline, et selle pealt on hea edasi minna. Oleme korralikult valmistunud ning tahame oma kodupubliku ees head esitust näidata," analüüsis Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Oleme omasoodu rahulikult oma asja ajanud. Mõned mehed olid koondises, osad ravivad kergemaid vigastusi. Hetkel on raske öelda, millise koosseisu täpselt saame välja panna. Viimased hooajad on meie omavahelised matšid väga põnevaks kujunenud ja ega vähemat ei oota ka seekord. Kindlasti on viljandlased hetkel eelisseisus. Neil on võit meie üle ees ja meil on neid punkte rohkem vaja, kuid samas peame üritama neid hankida võõrsil," lisas Serviti loots Kalmer Musting.

Neljapäeval alustavad Tapal kaks tiimi, kel mõlemad silmad poolfinaali koha peal ning kevadesse ette vaadates on mängus palju. Kuna meistriliiga kohamängudele pääseb neli tiimi, siis on keskendumine selle kohtumise eel suur. Kuigi Kehra võttis eelmises voorus kindla võidu, siis Lääne-Virumaal on alati keerulisem mängida. Horizoni mehed paiknevad tabelis neljandal kohal nelja punktiga ning tapakad on neist kaks punkti taga.

"Eks pärast pikka mängupausi on alati raske hinnata, milline meeskonna seis on. Tapa on võõrustades alati ohtlik ning nende eelmine kodune vastasseis HC Tallinnaga andis selge hoiatuse, et alahinnata neid ei saa. Tabeliseisu kohapealt on tegemist tähtsa matšiga ning peame täie keskendumisega peale minema ja lootma, et saame siiski suure publiku eest punktid koju viia," kommenteeris taas koondise abitreeneri rolli HC Kehra lootsi oma vastu vahetanud Janar Mägi.

Meeste meistriliiga mängud sel nädalal:

07.11 kell 19.00 ( Kalevi spordihall) Mistra - HC Tallinn.

08.11 kell 19.00 (Viljandi spordihoone) Viljandi HC - Põlva Serviti

09.11 kell 19.00 (Tapa spordikeskus) SK Tapa - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Meistriliiga tabel: (Koht, võistkond, võidud, viigid, kaotused ja punktide arv)

1. Viljandi HC 6-0-0 12 punkti

2. Põlva Serviti 5-0-1 10 p

3. Mistra 3-1-2 7 p

4. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 1-2-3 4 p

5. SK Tapa 1-0-5 2 p

6. HC Tallinn 0-1-5 1 p