Vancouver Canucks jätkas suurepärast hooaja algust

Canucks teenis kolmanda järjestikuse võidu numbritega 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Brock Boeser viskas võitjate kasuks kaks väravat ning Quinn Hughes oli ise korra resultatiivne ja jagas kaaslastele kolm tulemuslikku söötu.

1970. aastal NHL-iga liitunud Canucks on tegemas klubi ajaloo edukaimat algust hooajale, olles võitnud 12 mängust üheksa. "Meil on lihtsalt väga hea meeskondlik koostöö," ütles Hughes. "Oilersit tunneme väga hästi ja see, et oleme neid kohe hooaja alguses kolm korda võitnud, on meie jaoks väga suur asi. Veel on vara kaugele tulevikku vaadata, aga tähtis on see, et edestame neid 14 punktiga."

Läänekonverentsi pingereas hoiab Canucks 19 punktiga Vegas Golden Knightsi järel teist kohta. Suurte ootustega hooajale vastu läinud Oilers on aga samas konverentsis viie punktiga eelviimasel ehk 15. kohal.

Idakonverentsi liidermeeskond Boston Bruins naasis võidulainele, kui läinud ööl saadi võõrsil jagu Dallas Starsist 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). Bruinsi eest said käe valgeks John Beecher, Mason Lohrei ja Brad Marchand. Starsi väravad viskasid Wyatt Johnston ja Joe Pavelski, mõlemale tabamusele tegi eeltöö Miro Heiskanen.

21 punkti kogunud Bruins edestab lähimat jälitajat New York Rangersit nelja punktiga.

Teised tulemused:

Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 5:4

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 6:5