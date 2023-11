Iga Swiatek tõusis uuesti maailma esinumbriks

22-aastane poolatar sai Pegulast jagu täpselt tunni kestnud finaalis 6:1, 6:0. Swiatek ei kaotanud turniiri vältel ühtegi setti ning ta loovutas viie matši peale ainult 20 geimi.

"Ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle. Siin turniiril ei olnud sugugi lihtne mängida, aga ma tunnen, et see oli justkui peegeldus minu hooajast. Nii et ma olen lihtsalt õnnelik, et sain kõigega hästi hakkama," rääkis Swiatek matši järel.

Swiatekist sai noorim WTA aastalõputurniiri võitja pärast Petra Kvitova triumfi 2011. aastal. Ta võitis tänavu WTA tuuril 68 matši, millest lausa 13 olid esikümne mängija üle. Lisaks lõpetab poolatar hooaja maailma esireketina teist aastat järjest.

"Ma ei lasknud end esikohast mõjutada. Ma olen sellega oma õppetunni kätte saanud. Raske on sellise asja peale mitte mõelda, aga kui ma väljakule läksin, siis teadsin, et pean oma mõtted mujale suunama. Keskendusin oma jalgade tööle ja löökidele, et see aitas mul pead mängus hoida," lisas Swiatek.

Senine esinumber Arina Sabalenka langes teiseks, talle järgnevad Coco Gauff, Jelena Rõbakina ja Jessica Pegula. Ons Jabeur kerkis koha võrra kuuendaks ja Marketa Vondroušova langes seetõttu seitsmendaks. Esikümne lõpetavad Karolina Muchova, Maria Sakkari ja Barbora Krejcikova.

Eesti esireket Kaia Kanepi (+2) hõivas 168. positsiooni. Tuhande sekka mahuvad veel ka Elena Malõgina ja Maileen Nuudi, kes on vastavalt 350. (-16) ja 530. (+2) kohal.