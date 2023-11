Flora ja Viimsi naiskonnad peavad teisipäeval edasilükkunud kohtumise

Naiskondade omavahelised kaks kohtumist Meistriliigas on lõppenud sel hooajal ühepoolselt: mõlemast mängust on võidupunktid noppinud Flora, olles Viimsi võrku sahistanud üheksal vastuseta korral. Viimsi tuleb kohtumisele vastu kaotustelt, kui on tunnistatud Saku Sportingu ja Tartu JK Tammeka naiskondade paremust, vahendab jalgpall.ee.

Viimsil on 22 kohtumise järel tabelis 17 punkti, mis paigutabnad kuuendale kohale. Eespool paiknevast JK Tabasalust lahutab naiskonda kaheksa punkti. Meistritiitli kindlustanud Flora on 22. vooru järel jätkamas täiseduga.

Viimsi staadionil kell 19.00 algavas kohtumises täidab peakohtuniku ülesandeid Martin Altmets, äärtel abistavad teda Gerd Ärsis ja Markus Ojangu.