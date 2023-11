Kuivonen ja Jürgenson asuvad U-21 MM-il head tulemust püüdma

Alagrupid pole veel selgunud ja esmaspäeval peetakse kvalifikatsioonimängud. Põhiturniiril mängitakse kaheksas neljaliikmelises alagrupis, 24 parema sekka pääsevad gruppide kolm esimest. Põhiturniirilt alustavad 20-aastased rannavõrkpallurid tahavad MMil teha head tulemust, ent sellesse ei suhtuta kui kinnisideesse ja püütakse mängimist ka nautida, vahendab Volley.ee.

Väike ärevus on enne alagrupiturniiri juba hinges. "Mingi väike [ärevus] ikka on, aga pigem läheme mängima seda nagu igat teist turniiri ja üleliia selle peale ei mõtle, et tegu MM-iga," sõnas Kuivonen. "Eesmärk on jätkuvalt võit, aga liiga kinni sellesse mõttesse ei tasu ka jääda. Võtame rahulikult ja katsume tehniliselt hästi mängida ja võitluslikult mängida. Me oleme valmis!"

Eestlannade sõnul on troopiline Taimaa kliima talutav. "Alates [kella] 9-st kuni 15-ni on siin päris kuum, aga midagi liiga hullu ka pole. Muudel kellaaegadel on väga mõnus mängida, sest enamjaolt puhub ka väike tuul. Võib-olla raskeks lähebki siis, kui on palju pikki pallivahetusi, kuid eks oleme valmis neid mängima ja loodetavasti lahendame need ise ära ja saame sellega positiivset emotsiooni juurde," ütles Kuivonen.

Treeneriduona abistavad neid Laos Lukas ja Rivo Vesik, kes ütles, et MM-i taset on enne turniiri raske mõõta. "Hetkel on kvalifikatsioon tugevama tasemega kui põhiturniir, vaatame, kes sealt edasi saab. Tüdrukud on terved ja trenni olema saanud korralikult teha. Veerandfinaali võiks vähemalt jõuda ja sealt siis samm-sammu haaval edasi minna," ütles treener.

"Minu nägemus ja soov on, et Eva ja Lotta mängiksid mänguliselt hästi, see tulemus pole minu jaoks kõige tähtsam. Nad on alles 20-aastased ja mina mõtlen kokkuvõttes täiskasvanute aja peale, see on arengu üks samm, mis tuleb teha. Tihti juhtub ju nii, et need, kes noortes võidavad, ei saavuta täiskasvanutes midagi. Mina tahaks pigem nii, et nad teeksid asju, mis me oleme kokku leppinud. Tulemusi ootan ma kahe-kolme aasta pärast," sõnas Vesik.