Jürgens ja Nevežis avasid Leedu kõrgliigas võiduarve

Hooaega seitsme järjestikuse kaotusega alustanud Nevežis asus koheselt mängutempot dikteerima ning jõudis avaveerandil 16-punktilise eduseisuni, aga liigatabelis eelviimasel kohal olev Šiauliai lihvis veerandi lõpuks vahe kümnele punktile (28:18). Poolajaks kahanes vahe minimaalseks ning Nevežis läks vaheajale 47:46 eduseisul.

Jürgensi koduklubi tuli riietusruumist välja hea hooga ning asus kolmandal veerandil kaheksaga juhtima, kuid otsustavale veerandile mindi 67:63 eduseisul. Nevežis jäi neljanda veerandi alguses esimest korda kaotusseisu ning oli ühel hetkel viiepunktilises augus, kuid tegi seisult 71:76 10:1 vahespurdi ja teenis lõpuks pingelise 89:84 võidu.

Jürgnes lõpetas kohtumise kümne punktiga, tabades väljakult kümnest viskest neli. Eestlane lisas veel kolm resultatiivset söötu ja kaks lauapalli. Üleplatsimees oli ameeriklane Zane Waterman, kes lõpetas kohtumise 24 silma ja kaheksa lauapalliga, leedulane Ignas Vaitkus panustas veel 21 punktiga.

Šiauliai eest tegi tšehh Tomas Pavelka kaksikduubli, kui skooris 21 punkti ja haaras kümme lauapalli. Ameeriklane Leonard Thorpe viskas 20 punkti ja jäi omakorda kaksikduublist ühe korvisöödu kaugusele.

Nevežis tõusis hooaja esimese võiduga Šiauliaist liigatabelis mööda ning hoiab pärast kaheksat mängu eelviimast kohta. Liigaliider on Kaunase Žalgiris, kes on alustanud hooaega kaheksamängulise võiduseeriaga, nii BC Wolves kui ka Rytas on võitnud seitse kohtumist ja kaotanud ühe.