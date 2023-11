Uue hingamise leidnud Bengals lõi Billsi play-off'i kohalt

AFC tippu kuuluvad Bengals ja Bills skoorisid enda esimesel rünnakul, aga Cincinnati lisas touchdown'i ka teisel, hoides seejärel Buffalo esimese poolaja lõpuni skoorita. Bengals jõudis veel enne vaheaega kolmandat korda vastase lõpualasse ja läks teisele poolajale vastu 21:7 eduseisul.

Bengals säilitas 14-punktilise eduseisu kuni neljanda veerandi lõpuni, kuid lubas siis Billsi mängujuhil Josh Allenil ja staarpüüdjal Stefon Diggsil touchdown'i skoorida. Buffalo lisas samade mängijate toel sellele veel kaks punkti, kuid Cincinnati enam vastasele palli tagasi ei andnud ja teenis koduväljakul tähtsa 24:18 võidu.

Burrow lõpetas kohtumise 348 söödujardi ning kahe touchdown'iga - üks neist Drew Sample'ile ja teine Irv Smithile. Bengalsi täht Ja'Marr Chase sai vigastada, kuid Cincinnati sai suure panuse Tee Higginsilt, kes püüdis kaheksa palli ja jõudis 110 jardini.

Hambutuks jäänud Buffalo eest oli mängujuht Josh Allen seotud mõlema touchdown'iga. Esimesel viis ta ise palli Bengalsi lõpualasse, teine oli mängu viimane skoor, kus Allen leidis sööduga Diggsi.

Bengals on kahel eelmisel hooajal jõudnud vähemalt ühe mängu kaugusele Super Bowlist ning pidid eelmise aasta veebruaris finaalmängus Los Angeles Ramsi paremust tunnistama. Paraku algas see hooaeg aga Margus Hundi endise koduklubi jaoks kehvasti, sest meeskonna mängujuht Joe Burrow alustas aastat säärevigastusega, mis piiras suurepärase viskaja liikumist.

Cincinnati kaotas hooaja esimesed kaks mängu divisjonirivaalidele ning lõpetas esimesed neli mängunädalat vaid ühe võiduga, kuid on nüüdseks jõudnud neljamängulise võiduseeriani ja tõusis poole hooaja peal ka viimasele play-off kohale.

Siiski on nad AFC põhjadivisjonis viimasel kohal ning kõik neli meeskonda on pärast üheksandat mänguvooru seitsme play-off'i meeskonna seas. AFC põhjadivisjoni liider on Baltimore Ravens, kes alistas pühapäeval tugeva Seattle Seahawksi 37:3. Konverentsi tipus on tiitlikaitsja Kansas City Chiefs, kes sai Saksamaal Frankfurdis aset leidnud mängus Miami Dolphinsist 21:14 jagu.

Lisaks Chiefsile, Ravensile, Dolphinsile ja Bengalsile kuuluvad pärast üheksat mänguvooru AFC konverentsis play-off'i pilti veel Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers ja Cleveland Browns. Seitsmest meeskonnast neli on AFC põhjadivisjonis.

Teised tulemused:

Atlanta Falcons - Minnesota Vikings 28:31

Cleveland Browns - Arizona Cardinals 27:0

Green Bay Packers - Los Angeles Rams 20:3

Houston Texans - Tampa Bay Buccaneers 39:37

New England Patriots - Washington Commanders 17:20

New Orleans Saints - Chicago Bears 24:17

Carolina Panthers - Indianapolis Colts 13:27

Las Vegas Raiders - New York Giants 30:6