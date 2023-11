Käidi koduklubi alistas linnarivaali

Võõrsil mänginud Rapid haaras eduseisu 39. minutil, värava lõi Jayson Papeau. Niigi hästi läinud poolaja lõpus lisas positiivseid noote ka Paul Iacob, kes viis kirsipunase võistkonna vaheajale 2:0 eduseisus, vahendab Soccernet.ee.

Kogu matši vältel rohkem palli vallanud (60 protsenti ajast) ja pealelööke sooritanud (18:10) FCSB lõi ühe tagasi 66. minutli, kui skooris Joyskim Dawa. Neli minutit hiljem sekkus Käit, Rapid hoidis sel perioodil puuri puhtana.

FCSB on jätkuvalt 31 punktiga Superliga liider, CFR Cluj on neist vaid punktiga maas. Rapid on 29 punktiga kolmas.

Bogdan Vaštšuk sekkus 70. minutil, mil tema leivaisa Voždovac mängis Serbia kõrgliiga 13. voorus 1:1 viiki Niši Radnickiga.

