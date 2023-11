Verstappen pikendas rekordiseeriat, Alonso jättis Perezi poodiumikohata

Tänavu seni vaid kolmel etapil esikohata jäänud Verstappen ületas eelmisel etapil oma mulluse tippmargi 15. Ülejäänud seltskonnast on paremad sakslased Michael Schumacher ja Sebastian Vettel, kes vastavalt 2004. ja 2013. aastal võitsid 13 etappi.

Kui Verstappen ei peaks kahte viimast etappi Las Vegases ja Abu Dhabis ka võitma, siis jääb tema hooaja võiduprotsent ikkagi 77 peale, mis oleks samuti uus rekord. Eelmine rekord ehk 75 protsenti kuulus itaallasele Alberto Ascarile, kes 1952. aastal võitis kaheksast etapist kuus.

Karjääri koguvõitude arvestuses möödus Verstappen prantslasest Alain Prostist. Tal on nüüd kirjas 52 etapivõitu ja Prostil 51. Veel selle hooaja jooksul võib ta vabalt mööduda ka Vettelist (53), selgelt kaugemale jäävad Lewis Hamilton (103) ja Schumacher (91).

Verstappeni kannul teenis teise koha McLareni piloot Lando Norris, kes kaotas Verstappenile 8,277 sekundiga. Ta on nüüd jõudnud F1 etapil pjedestaalile 13 kordagi, aga mitte kunagi selle kõrgeimale astmele. Samaväärne seeria on vormel-1 ajaloos ette näidata üksnes sakslasel Nick Heidfeldil.

Heitluses kolmandale kohale suutis kahekordne maailmameister Fernando Alonso (Aston Martin; +34,155) edestada napilt Red Bulli teist pilooti Sergio Perezit (+34,208).

Alonso jaoks tähendas see karjääri 106. pjedestaalilikohta, millega tõusis ta Prostiga võrdsele pulgale. Neist rohkem on esikolmikusse jõudnud Hamilton (197), Schumacher (155) ja Vettel (122).

Kaheksa hulgas lõpetasid Interlagose ringrajal veel Lance Stroll (Aston Martin; +40,845), Carlos Sainz (Ferrari; +50,188), Pierre Gasly (Alpine; +56,093) ja Hamilton (Mercedes; +1.02,859).

FINAL CLASSIFICATION (LAP 71/71)



