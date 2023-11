San Jose lubas endale teist mängu järjest visata kümme väravat

Neljapäeval Vancouver Canucksile 1:10 kaotanud Sharks pidi laupäeva õhtul tunnistama Pittsburgh Penguinsi 10:2 paremust. Kaks väravat ja kaks resultatiivset söötu said kirja nii Reilly Smith kui Jake Guentzel, kaks tabamust lisas ka Jevgeni Malkin.

NHL-i ajaloos on lisaks San Josele vaid kaks meeskonda hooaega alustanud 11 järjestikuse kaotusega, kui 1943. aastal tegi seda New York Rangers ning Arizona Coyotes nii 2017 kui 2021. Kaks järjestikust kümneväravalist kaotust pidi viimati vastu võtma Boston Bruins, see juhtus aastal 1965. 11 mängu järel on Sharksi väravate vahe 12:55.

"Mulle meeldis meie esimene periood ja pärast seda muutusime hoopis teistsuguseks meeskonnaks," rääkis Sharksi treener David Quinn. "Nemad jätkasid samamoodi mängimist. Anname kolmanda värava ära ja pärast seda oleme habras grupp mängijaid."

"Kaotame liiga palju kahevõitlusi. Vastasmeeskondadel on siia selgelt liiga lihtne tulla. Me ei võitle kohati üldse ja see maksab meile kätte," lisas laupäeval ühe San Jose värava visanud Anthony Duclair.

Tugevalt jätkab neli järjestikust mängu võitnud tiitlikaitsja Vegas Golden Knights, kes alistas laupäeval Colorado Avalanche'i 7:0. 12 mängust on Las Vegase meeskond teeninud kaheksa võitu normaal- ja kolm lisaajal, visatud 50 väravat tähistab liiga parimat näitajat.