Lisaminutite värav tõi Barcelonale dramaatilise võidu

Baskimaa klubil oli mängu jooksul häid võimalusi ja mitmel korral pidi sekkuma Barcelona väravavaht Marc-Andre ter Stegen; lohtumise esimesel lisaminutil tõrjus tema kolleeg Alex Remiro jalaga Gavi lähilöögi, aga minut hiljem saatis keskkaitsja Ronald Araujo Ilkay Gündogani tsenderduse peaga väravasse. Peakohtunik fikseeris esmalt suluseisu, aga videokordust vaadates loeti värav ära.

Kolmele punktile vaatamata ei olnud Barcelona peatreener Xavi oma hoolealuste mänguga rahul. "On vastuvõetamatu, et me ei suutnud kohe avavilest meeskondlikult vajalikku intensiivsust saavutada. Kõik negatiivne võimendus teisel poolajal. Alles mängu viimase viie minutiga hakkasime oma võidunälga näitama," sõnas maailmameister.

27 punkti kogunud Barcelona on Hispaania kõrgliigas kolmandal kohal, 31 punktiga on liidriks selle hooaja üllatusmeeskond Girona, kes on punkte kaotanud vaid kahes mängus. Pühapäeval kohtub 28 punkti peal olev Madridi Real Rayo Vallecanoga.