Liiga edukaim väravakütt lõi Kalevile neli väravat

JK Tabasalu ja Tartu JK Tammeka vastasseisus kulus 61 minutit, et kaitsemüür ja väravasuu lahti muukida: Tammeka poolt jõudis resultatiivse löögini Liisa Merisalu, vahendab jalgpall.ee. Tänu esimesele tabamusele sai Tammeka indu juurde ning järgneva 17 minutiga sahistati Tabasalu võrku veel kahel korral. Löögile pääsesid nii Kreete Õun kui Merisalu. Kuigi Tabasalu oli mängus sees, ei suutnud võõrustajanaiskond ühtegi väravat tagasi lüüa ning kohtumine lõppes tulemusega 3:0. Tänu võidule suurendas Tammeka lähima jälitaja Tallinna Kalevi ees edu üheksapunktiliseks ning hoiab enesekindlalt kolmandat positsiooni. Tabasalu on tabelis viies.

Meistritiitli kindlustanud Tallinna FC Flora sõitis külla JK Tallinna Kalevile, kelle võrku saadeti kuus vastuseta palli. Flora avas väravaarve 12. minutil, kui täpsust näitas Getter Saar. Kuigi vaheajale läks Kalevi naiskond üheväravalises kaotusseisus, pani Flora teisel poolajal uue käigu sisse ning Kalevile löödi veel viis väravat. Neli tabamust kirjutas enda nimele Kristina Teern, sealhulgas realiseeris ründaja 11 meetri karistuslöögi. Teern paikneb meistriliiga parimate väravaküttide edetabelis 29 tabamusega esimesel kohal, edestades järgnevat naist kümne väravaga. Kohtumise lõpptabamuse lisas naiskonna saldosse Mari Liis Lillemäe. Tallinna Kalev paikneb tabelis neljandal positsioonil, jäädes kolmanda koha naiskonnast Tartu Tammekast üheksa punkti kaugusele. Sealjuures on Kalevil Tammekast üks mäng vähem mängitud.

Voorule panid punkti Viimsi JK ja Saku Sporting, külalisnaiskond võitis kohtumise 3:0. Esimesel poolajal sahistas Viimsi võrku Merily Toom. Teisel poolajal lisas kaks tabamust Katriin Saulus, kellel on hooaja peale kogutud 19 löödud väravat. Liigatabelis paikneb Sporting 50 punktiga teisel real, jättes Tammeka üheksa punkti kaugusele. Viimsi jätkab võistlemist tabeli kuuendalt positsioonilt.

Naiste meistriliiga lõpuni on jäänud veel vaid kolm vooru: 24. vooru kohtumised mängitakse 10. novembril. Enne seda mängivad 7. novembril kell 17 Viimsi JK ja Tallinna FC Flora edasilükkunud 17. vooru kohtumise.