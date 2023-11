Ajalooliselt heas hoos Leverkusen kindlustas esikohta

Leverkusen teenis kõikide sarjade peale kümnenda järjestikuse võidu, kui võõral väljakul alistati Hoffenheim 3:2. Külalismeeskond asus 9. minutil Florian Wirtzi väravast juhtima ja avapoolaja esimesel lisaminutil kasvatas eduseisu Alejandro Grimaldo.

Hoffenheim jõudis teise poolaja alguses siiski viigini, kui esmalt tegi 56. minutil skoori Anton Stach ja kaks minutit hiljem oli täpne Wout Weghorst. Kohtumise saatuse otsustas 70. minutil Grimaldo teine tabamus.

10 - Bayer 04 Leverkusen have won their 10th competitive match in a row, a new club record since their promotion to the Bundesliga in 1979. Streak. #TSGB04