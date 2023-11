Dimitrov jõudis kuueaastase vahe järel Mastersil finaali

Ainsa asetamata mängijana nelja hulka jõudnud Dimitrov alistas laupäevases poolfinaalis seitsmenda asetusega Stefanos Tsitsipase (ATP 6.) 6:3, 6:7 (1), 7:6 (3).

"Ma olen lihtsalt õnnelik, et selle mängu edukalt üle elasin," ütles Dimitrov matšijärgses intervjuus. "Pärast teise setti olin keerulises seisus. Kolmandas geimis jäin kohe kaotusseisu ja siis mõtlesin endamisi, et ma ei saa niimoodi edasi mängida. Ma pean midagi muutma. Ja selleks, et võita kedagi nagu Tsitsipast, ma pidin lihtsalt läbi närima. See oli ainus, mis mul võimalik oli. Kogu mängu jooksul tundsin, et mängisin hästi, aga ta suutis alati oma taset tõsta."

2 - Grigor Dimitrov has registered two top-10 wins in the same tournament for the first time since Brisbane 2017 (excluding the ATP Finals). Drive. #RolexParisMasters | @RolexPMasters @atptour pic.twitter.com/9LvvTSu6ty — OptaAce (@OptaAce) November 4, 2023

Dimitrov lõi kaks tundi ja 34 minutit kestnud matši jookul kuus ässa ja tegi kaks topeltviga. 12 ässa servinud Tsitsipas patustas ühe topeltveaga. Äralööke kogunes Dimitrovil 42 ja lihtvigu 10, Tsitsipas tegi 31 äralööki ja 13 lihtviga. Bulgaarlasel avanes viis murdevõimalust, millest tal õnnestus realiseerida üks ning ta suutis tõrjuda kõik neli vastase võimalust. Kõikidest mängitud punktidest võitis Dimitrov 105 ja Tsitsipas 94.

Viimati 2017. aastal Masters-sarja turniiril finaali jõudnud Dimitrov kohtub pühapäevases finaalis maailma esireketi Novak Djokovici või venelase Andrei Rubljoviga (ATP 5.). Kui Dimitrov peaks turniiri võitma, siis ta tõuseb esmaspäeval avaldatavas maailma edetabelis 12. kohale.