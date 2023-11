Saksamaa EM-finaali tüürinud treener lahkus ametist

2018. aasta lõpus ametisse nimetatud Voss-Tecklenburg tüüris Saksamaa läinud aastal Euroopa meistrivõistlustel finaali, kus kaotati Inglismaale. Tänavune MM sai kahekordse maailmameistri jaoks kiire lõpu, sest Saksamaa piirdus esmakordselt MM-il alagrupifaasiga.

Pärast suvist MM-i võttis Voss-Tecklenburg tervislikel põhjustel puhkuse. Ehkki ta oli varasemalt korduvalt öelnud, et ei kavatse ametist lahkuda, tegi Saksamaa jalgpalliliit (DFB) laupäeval teatavaks, et Voss-Tecklenburg peatreenerina enam ei jätka. DFB sõnul oli koondise etteaste MM-il "pettumust valmistav", mistõttu vajab koondis uue nägemusega peatreenerit.

"Ma tahan DFB nimel ja isiklikult tänada Martina Voss-Tecklenburgi viimase paari aasta jooksul tehtud töö eest," ütles DFB president Bernd Neuendorf. "Rahvusnaiskonna pääsemine 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaali on andnud naiste- ja tüdrukute jalgpallile tohutu tõuke. See edu jääb Martinat saatma igavesti."

Voss-Tecklenburg on lisaks Saksamaale varasemalt juhendanud ka Šveitsi rahvusnaiskonda. Mängijakarjääri jooksul esindas ta Saksamaa koondist 125 kohtumises ja lõi 27 väravat ning tuli neljal korral Euroopa meistriks.