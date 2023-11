Man Utd murdis Fulhami vastupanu viimastel minutitel

Kohtumine algas paremini Unitedi jaoks, kui juba kaheksandal minutil sahistas vastaste võrku Scott McTominay. Külaliste tabamus siiski püsima ei jäänud, sest VAR vaatas olukorra üle ja fikseeris väravale eelnenud olukorras suluseisu.

Kuigi normaalaja vältel oli mõlemal võistkonnal omajagu võimalusi, sündis kohtumise ainus tabamus alles teise poolaja esimesel lisaminutil, kui Bruno Fernandese poolt karistusala joonelt teele saadetud pall vuhises posti kõrvalt üle väravajoone.

"Kõik mehed võitlesid lõpuni välja, seda oli eriti hästi näha väravale eelnenud olukorras. Võit on meie jaoks väga oluline, sest teame, millises seisus oleme. Me peame punkte koguma ja kusagilt peame ju alustama, sest meil on palju suuri mänge veel ees," rääkis Unitedi kangelane Fernandes.

United kirjutas tabelisse viie kaotuse kõrvale kuuenda võidu. Fulhamil on kirjas kolm võitu, kolm viiki ja viis kaotust.