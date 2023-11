Jokici eestvedamisel hästi mänginud Denver tõi Dallasele esimese kaotuse

Meeskonna tähtmängija Nikola Jokic tegi taas suurepärase esituse, tabades väljakul viskeid 14/16 ja kogudes lõpuks 33 silma, lisaks 14 lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu.

"Ma lihtsalt imestan seda järjepidevust," kiitis Denveri peatreener Michael Malone. "See tüüp on igal õhtul suurepärane.... ta on lihtsalt suurepärane mängija."

"Mulle väga meeldib, kuidas ta mõjutab mängu igal võimalikul moel, kujul ja vormis. See teebki mängija suureks."

Jokicit toetasid enim Michael Porter juunior 24 punktiga ning Jamal Murray 18 punkti ja 13 resultatiivse sööduga.

Hooaega nelja võiduga järjest alustanud Dallase täht Luka Doncic viskas 34 punkti, hankis kümme lauapalli ja jagas kaheksa resultatiivset söötu, aga tegi ka üheksa pallikaotust. Kyrie Irvingu arvele jäi 22 silma.

Jalen Brunson kogus mänguõhtu resultatiivseima mehena 45 punkti, aga tema klubi New York Knicks kaotas võõrsil Milwaukee Bucksile 105:110 (25:21, 21:25, 30:26, 29:28). Damian Lillard tõi võitjatele 30 silma.

Seni on kõik kuus kohtumist kaotanud Memphis Grizzlies, kes jäi võõrsil lisaajal alla Portland Trail Blazersile 113:115 (26:33, 27:21, 24:22, 25:26, 11:13). Malcolm Brogdon tõi võitjatele 24 punkti ja kümme tulemuslikku söötu.

Donovan Mitchell panustas Cleveland Cavaliersi esitusse 38 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, aga tema meeskond kaotas siiski võõrsil Indiana Pacersile 116:121 (26:36, 27:34, 34:18, 29:33).

Tulemused: Indiana - Cleveland 121:116, Milwaukee - New York 110:105, Miami - Washington 121:114, Chicago - Brooklyn 107:109, Oklahoma City - Golden State 139:141, Denver - Dallas 125:14, Portland - Memphis 115:113.