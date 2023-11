Tartu pikendas võiduseeria kuuemänguliseks, edu saatis ka Keilat

Tartu võitis enam kui 700 pealtvaataja ees Valmiera vastu kõik veerandajad ning kogu kohtumise lõpuks 93:71. Lauavõitlus võideti 42:34, Eesti klubi tabas väljakult viskeid 52-protsendiliselt.

Juba kuuenda järjestikuse võidu teeninud Tartu resultatiivseim oli kapten Märt Rosenthal 22 punktiga, Johnny Hughes lisas 13 punkti ja 12 lauapalli ning sama palju punkte sai kirja ka Anatoli Šundel. Sean Knight viskas Valmiera kasuks 17 punkti.

"Mängus oli küll kõikumisi nagu meil on hooaja algusest olnud, aga viimasel ajal hakkab neid vähemaks jääma. Täna oli raske periood kolmanda veerandi keskel, kui lasime nad üheksa punkti kaugusele, aga üldiselt kontrollisime tänast mängu. Viimastes mängudes on [Rinalds] Malmanis kõrvale jäänud, aga oleme ikka suutnud võidud kirja saada ja see on kõige tähtsam," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Gundars Vetra. "Mängijad õpivad üksteist paremini tundma, eriti need, kes mängivad siin esimest aastat. Meeskonna keemia on nii platsil kui platsiväliselt üha paremaks muutumas."

Keila võõrustas samal ajal Läti Ülikooli ja kirjutas tabelisse 95:72 võidu, sealjuures võitis kodumeeskond tasavägiselt möödunud avapoolaja järel viimase veerandaja 27:10.

Viskeid 55-protsendiliselt tabanud Keila resultatiivseim oli Denis Krestinin 22 punkti ja üheksa lauapalliga, Kristen Kasemets toetas võistkonda 20 ja Kevin Johnson 18 silmaga.

Kolmanda Eesti klubina oli reedel võistlustules Rapla, kes pidi aga võõrsil ligi tuhande pealtvaataja ees tunnistama Ventspilsi 88:78 paremust. Ka neljapäeval sai Rapla Lätis kaotuse. Eric Hunter tõi Raplale 20 punkti, kaheksa lauapalli ja neli resultatiivset söötu, kahekohalise punktisummani jõudis veel neli mängijat. Üleplatsimeheks kerkis 25 punkti visanud Francis Oshae.

Hooaja kaks esimest mängu kaotanud, aga seejärel võimsalt jätkanud Tartu on tabelis viiendal kohal, Keila on võitnud kolm ja kaotanud viis ning Rapla võitnud kolm ja kaotanud seitse mängu. Ainsana jätkavad täiseduga Kalev/Cramo (6-0) ja Prometei (5-0).