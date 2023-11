Võimsasse hoogu tõusnud Dimitrov jõudis Pariisis poolfinaali

Pariisis toimuval tennise Masters-sarja turniiril on selgunud esimesed poolfinalistid, kelleks on bulgaarlane Grigor Dimitrov ning kreeklane Stefanos Tsitsipas.

Endine maailma kolmas reket Dimitrov (ATP 17.) alistas reedeses poolfinaalis maailma edetabelis 11. kohal oleva poolaka Hubert Hurkaczi tunni ja 40 minutiga 6:1, 4:6, 6:4. Kogenud bulgaarlane tegi mängu jooksul vaid kuus lihtviga ning sooritas 30 äralööki.

Esmakordselt oma karjääris on 32-aastane Dimitrov ühel turniiril alistanud neli maailma 30 parema sekka kuuluvat tennisisti: avaringis langes tema käe läbi konkurentsist Lorenzo Musetti, teises ringis maailma kolmas reket Daniil Medvedev ning seejärel Aleksandr Bublik.

Reedene võit on Dimitrovi jaoks käesoleval hooajal 40., viimati jõudis ta selle tähiseni aastal 2017, kui kerkis maailma edetabelis kolmandaks ja võitis ka ATP aastalõputurniiri.

"Kõige tähtsam on praegu, et olen füüsiliselt korras ja ka peas on asjad hästi. Kui suudan niimoodi järjepidevalt mängida igas matšis, annan endale eduks head võimalused," sõnas bulgaarlane. "Ka täna oli nii. Täiesti erinev vastane: iga päev peab kohanema ja olen sellega viimase nelja-viie päeva jooksul hästi hakkama saanud." Kaotus tähendab ühtlasi, et Hurkaczil ei õnnestu tänavu ATP finaalturniirile pääseda.

Poolfinaalis läheb Dimitrov vastamisi seitsmenda asetusega Stefanos Tsitsipasega, kes oli tunni ja 20 minutiga 6:3, 6:4 üle Karen Hatšanovist (ATP 15.).