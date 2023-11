Eesti kurlingunaiskond teeb EM-i peaproovi kodusel MK-etapil

Eesti naiskonna peamiseks konkurendiks kodusel MK-etapil on Türgi esindusnaiskond, kes mängib tänavusel EM-il samuti tugevaimas A-alagrupis. Eelmisel EM-il saavutas Türgi kuuenda koha. Lisaks saab Tallinnas mängimas näha Läti, Inglismaa, Ungari, Leedu ja Austria esindusnaiskondi, kes võistlevad EM-il B-divisjonis.

"Võistlus toob taas Tallinnasse mitmete riikide esindusvõistkondi ning oluline on märkida, et Eesti naiskonna peamine konkurent sellel MK-etapil, Türgi, kavatseb Tallinnas pikemalt viibida, kuna Tondiraba jäähallis on suurepärased treeningtingimused Euroopa meistrivõistlusteks valmistumiseks. Kindlasti võin väita, et meil on üks Euroopa tipptasemel kurlinguhallidest, eriti just jääkvaliteeti silmas pidades," kinnitas võistluse peakorraldaja Juuli Liit.

Tallinnas toimub MK-etapp seitsmendat korda ning sel korral osaleb 12 võistkonda Eestist, Ungarist, Inglismaalt, Leedust, Lätist, Poolast, Türgist, Austriast, Ukrainast ja Saksamaalt.

MK-etapil võistleb Eesti esindusnaiskond koosseisus Marie Kaldvee (kapten), Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Erika Tuvike ja Heili Grossmann. Eesti naiskonda toetab võistlusel treener Tomi Rantamäki.

Euroopa meistrivõistlused algavad 18. novembril Šotimaa linnas Aberdeenis ning Eesti mängib tugevaimas A-grupis. Eestlannade eesmärgiks on jõuda kaheksa parema hulka, et saada pääse maailmameistrivõistlusteks, kus omakorda saab teenida olümpiamängude punkte.

Tallinna MK-etapi võitjad selguvad pühapäevases finaalis.