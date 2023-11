Triatleet Kaidi Kivioja üritab läbilööki poolpikal distantsil

Kui olümpiadistantsil läbitakse ujudes 1,5 kilomeetrit, sõidetakse jalgrattaga 40 kilomeetrit ja joostakse kümme kilomeetrit, siis poolpikal distantsil on need vahemaad vastavalt 1,9, 90,1 ja 21,1 kilomeetrit. Seega, just ujumise ehk Kivioja kõige nõrgema ala osakaal on kokkuvõttes väiksem.

Tulemused rahvusvahelistelt võistlustelt näitavad, et Kivioja võimekus lubab tal poolpikal distantsil maailmakonkurentsis kaasa teha. Augustis Lahtis toimunud MM-il oli Kivioja 12.

Olümpiadistants tagaplaanile asetada oli raske otsus, aga praegu tundub, et Kiviojal silm uutele väljakutsetele mõeldes särab. "Ma praegu tunnen, et mul on poolpikal distantsil palju rohkem potentsiaali. Just see MM, kus ma 12. koha sain, näitas mulle, et olen hetkel poolpikal distantsil maailma paremikule lähemal kui olümpiadistantsil. See pakub mulle palju põnevust, et näha, kuhu ma välja jõuan, kui ma ainult sellele keskendun," alustas Kivioja.

"Poolpikal distantsil on ka väga head väljundid. Konkurents on tihe ja väga kõrge, et just sportlik väljakutse on väga suur. Samuti on poolpikas väga palju kõrgetasemelisi võistlusi. Näiteks on selline sari nagu PTO, tavaliselt on neil aastas kolm-neli võistlust, aga nüüd tuleb neid juurde. Sinna pääsemine on muidugi teine asi. Kutse saamiseks peab olema piisavalt kõrge ranking ja selleks, et seda saavutada, peab võimalikult edukalt erinevatel võistlustel võistlema ja punkte koguma. See on väga põnev ja mulle tundub, et poolpikas tase aina tõuseb ning usun, et pärast Pariisi olümpiamänge lähevad paljud olümpiadistantsilt üle poolpikale," jätkas Kivioja.

Täispikal distantsil ehk Ironmanil võistelda Kivioja lähema kahe-kolme aasta jooksul ei plaani. Poolpikk distants on suurepärane kolmas võimalus.

"Samm olümpiadistantsilt täispikale tundub väga suur. Selle jaoks tuleb teistmoodi treenida. Poolpika jaoks treenimine väga palju ei erine olümpiadistantsi jaoks treenimisest. Natukene rohkem tuleb rattaga sõita, aga treeningmaht ega -koormus oluliselt ei suurene. See on minu jaoks väga hea vaheetapp," selgitas Kivioja. "Ma arvan, et minu trumbiks on rattasõit. Ma olen olümpiadistantsil harjunud tagantpoolt ette ronima. Olen kuidagi sellise tagaajaja mentaliteediga ja harjunud üksi pingutama. Samuti suudan pärast tugevat rattasõitu joosta, et see on hea kombinatsioon, mis on mul välja arenenud."

Tänavune hooaeg ei ole Kivioja jaoks lõppenud. Detsembris ootab teda Bahreinis veel üks etteaste poolpikas triatlonis. Milliseid eesmärke Kivioja endale just poolpikka distantsi silmas pidades järgmiseks paneb?

"Üldiselt üritan stabiilselt maailma tippudele lähemale jõuda. Kui nüüd olin MM-il 12., siis seal tuleks teha samm edasi. Minu suur eesmärk on jõuda PTO-sarja võistlustele. Varem sai top 30 peale, kuid nüüd saab natukene vähem. Usun, et hea eesmärk on sinna sarja välja jõuda ja siis sealt edasi minna," märkis Kivioja.