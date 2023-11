Mõõnav Ajax tõusis tabeli põhjast välja

Eelmisel nädalal endale viis väravat lüüa lasknud Ajax alistas neljapäeval kodumurul Volendami 2:0. Ajaxi sangariteks osutusid Steven Bergwijn ja Chuba Akpom, kes olid täpsed vastavalt 57. ja 89. minutil.

That's what he does.

First goal for Ajax - @CAkpom #ajavol pic.twitter.com/qgdlw46VIZ