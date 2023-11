Tartu Bigbank ei jätnud Võru Barruse vastu midagi juhuse hooleks

Tartu meeskond kontrollis mängu üsna kindlalt algusest lõpuni ja kuigi Võru suutis kolmandas geimis korraks väikese tagasituleku alge tekitada, ei tekkinud kokkuvõttes võitjas suurt kahtlust, vahendab Volley.ee.

Bigbanki resultatiivseimad olid võrdselt 12 punktiga Andris Širjakovs (+7) ja Daniel Matheney (+10), Martti Juhkami panustas 10 (+6) ning Timo Lõhmus üheksa silma (+4). Tartu vastuvõtt oli 50% ja rünnak 45%, blokiga teeniti seitse punkti ja servil löödi neli ässa ja eksiti 14 pallingul.

Võru Barruse edukaimaks kerkis rünnakul 17 punktiga (+8) Renato Santos, Kristo Kollo lisas üheksa punkti (-1). Oliver Lüütsepa meeskonna vastuvõtt oli 51% ning rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt, blokipunkte saadi viis ja servipunkte neli (eksiti kaheksal servil).

Liigatabelis on Bigbankil teisena 12 punkti nagu ka liidrikohal oleval Selver/TalTechil, ent Tartul on mäng rohkem peetud. Võru Barrus on kaheksa punktiga kolmandal kohal.

Reedel kell 19.00 võõrustab Pärnu Võrkpalliklubi Selver/TalTechi. Tabeliseisu näeb siit.