Kuus matšpalli raisanud Dimitrov sai lõpuks Medvedevist jagu

Kolmandas setis oli Dimitrovil seisul 5:3 kasutada neli ja seisul 6:5 veel kaks matšpalli, Medvedev tõrjus kõik ja viis kohtumise otsustavasse tie-break'i, kus bulgaarlane haaras 5:0 edu ning seda enam käest ei lasknud.

Kaheksa ässa servinud Dimitrov sooritas 47 äralööki ja tegi 20 lihtviga, sama palju eksinud Medvedev sai hakkama 22 äralöögiga. Medvedevi 12 murdepallist päästis maailma 17. reket üheksa.

Ka kuus päeva varem võitis Dimitrov meeste omavahelises mängus avaseti, kuid pidi siis Medvedevi paremust tunnistama. Teisipäevase võiduga lõpetas Dimitrov Medvedevi vastu kolmemängulise kaotusteseeria.

Bulgaarlaselt küsiti mängujärgsel pressikonverentsil, kuidas tal õnnestus pärast matšpallide realiseerimata jätmist ennast kokku võtta. "See on väga raske. Sa pead sellega lihtsalt leppima, midagi ei ole teha. See hetk on kadunud. Pidin lihtsalt mängus sees olema ja uusi võimalusi looma," rääkis Dimitrov.

Maailma kuues reket Stefanos Tsitsipas sai Felix Auger-Aliassime'ist (ATP 19.) jagu 6:3, 7:6 (4), 12. asetusega Tommy Paul pidi tunnistama hollandlase Botic Van De Zandschulpi 6:4, 2:6, 6:3 paremust.