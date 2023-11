Trekisõidu legend purustas 10 aastat püsinud maailmarekordi

Tänavu samal distsipliinil kolmandat korda maailmameistriks kroonitud Hoogland püstitas teisipäeval Mehhikos Aguascalientes uue maailmarekordi ajaga 55,433, ületades 2013. aastast prantslase Francois Pervis' nimel olnud senise tippmargi 87 sajandikuga. Sealjuures oli senine rekord trekisõidu vanim kehtiv maailmarekord.

"Ma ei saa seda veel nautida, praegu kõik kohad valutavad," ütles Hoogland finišis. "Ma olen maailmarekordiga väga rahul, eks sellepärast siia tulingi. See, et suutsin senisest rekordist peaaegu sekundi võrra kiirem olla, on vapustav. Mul ei olnud sõidu ajal mingeid erilisi lootusi. Alles siis, kui kuulsin finišis juubeldamist, teadsin, et sain sellega hakkama."

Hoogland on oma ülieduka karjääri jooksul võitnud ühe olümpiakulla ja ühe olümpiahõbeda, üheksa MM-tiitlit ja 14 EM-tiitlit. Kilomeetrisõidus tal olümpiamedalit ei ole, sest see distsipliinil praagiti pärast 2004. aastat olümpiamängude kavast välja.

The Dutch beast Jeffrey Hoogland broke the 1 km time-trial World Record in Aguascalientes, Mexico: 55"433. That's 65 km/h average speed with standing start. Heck, I'm not sure that I could beat that with my car...

