Alcaraz piirdus Pariisis ühe matšiga

Viimastel nädalatel jalavigastusega kimpus olnud Alcaraz kaotas teises ringis turniiri kvalifikatsioonist alustanud Roman Safiullinile (ATP 45.) 3:6, 4:6. Viimati piirdus Alcaraz Masters-taseme turniiril ühe matšiga enam kui aasta tagasi, kui ta tunnistas Montrealis ameeriklase Tommy Pauli (ATP 12.) paremust.

Alcaraz ja Safiullin tegid mõlemad mängu jooksul 15 äralööki, lihtvigu kogunes hispaanlasel seitse ja venelasel kümme. Murdepallidest realiseeris Alcaraz neljast kaks ja Safiullin kaheksast neli. Kõikidest mängitud punktidest võitis Alcaraz 53 ja Safiullin 60.

"Ma ei tundnud end väljakul hästi. Löögid õnnestusid, aga füüsiliselt oli väga raske," tõdes Alcaraz mängujärgses intervjuus. "See ei olnud Carlose parim etteaste, aga olen siiski õnnelik, et võitsin. Isegi kui ta ei ole oma parimas vormis, on teda väga raske võita," lausus Safiullin.

Tänavu kolmandat korda esikümnemängija alistanud Safiullin kohtub järgmises ringis kaasmaalase Karen Hatšanoviga (ATP 15.), kes sai teises ringis 6:4, 7:5 jagu serblasest Laslo Djerest (ATP 34.).