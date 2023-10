NCAA määras Kerr Kriisale üheksamängulise võistluskeelu

West Virginia andis teisipäeval teada, et augusti lõpus avastati, et Kriisa sai Arizona ülikoolis õppimise ajal lubamatuid hüvesid. Ülikool arutas olukorda NCAA-ga, et leida sobiv lahendus ja selle tulemusel tuleb eestlasel jätta põhihooaja üheksa esimest kohtumist vahele.

Võistluskeelu ajal saab Kriisa meeskonnaga koos treenida ja reisida. Ülikoolivõistkonna teate kohaselt võttis Kriisa juhtunu eest vastutuse endale ja ootab aega, mil saab koos tiimikaaslastega väljakule joosta. Milliseid reegleid 22-aastane Kriisa täpsemalt rikkus, teates ei täpsustatud.

Kriisa on mänginud NCAA-s kolme hooaja peale 76 kohtumist, visanud keskmiselt 9,4 punkti ja jaganud 4,7 resultatiivset söötu mängus. Kõige paremad olid näitajad eelmisel hooajal, kui eestlane viskas keskmiselt 9,9 punkti ja jagas 5,1 tulemuslikku söötu.

Võistluskeeld tähendab, et Kriisa jaoks ei alga NCAA hooaeg enne detsembri keskpaika.