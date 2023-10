Avaseti nulliga võitnud Gasquet jättis kasutamata kolm matšpalli

37-aastane prantslane vajas avaseti nulliga võitmiseks kõigest 28 minutit, aga teises setis murdis Paul kohe avageimis ning lubas seejärel oma servil Gasquet'le kokku viis punkti. Ka otsustav sett hakkas selgelt minema ühele poole, kui ameeriklane murdis nii kolmandas kui seitsmendas geimis ja läks 5:2 juhtima.

Kodupubliku marulisele toetusele tuginedes õnnestus Gasquet'l seejärel kahel korral vastu murda ja matši saatuse otsustas kiire lõppmäng, kus prantslane haaras 6:3 edu. Endisele seitsmendale reketile kolmest matšpallist aga ei piisanud, Paul võitis viis järgmist punkti ja kogu kohtumise veidi enam kui kahe tunniga.

Matšpalli ei suutnud ära kasutada ka kunagine maailma kolmas reket Stanislas Wawrinka (ATP 51.), kes jäi 6:3, 3:6, 5:7 alla Dominic Thiemile. Sealjuures oli Wawrinka kolmandas setis ees 5:3.

"Viimase kahe aasta jooksul olen tasavägiseid matše rohkem kaotanud kui võitnud, seega oli tänane võit minu jaoks väga tähtis," rääkis pärast 2021. aasta juunis randmevigastuse tõttu noa all käimist oma kunagist vormi otsinud Thiem. "Mu tennis on pärast Viini turniiri järjest paremaks läinud. Võitsin kvalifikatsioonis kahte tugevat vastast ja nüüd päästsin Stani vastu matšpalli - see annab mulle tugeva lükke."

Teisipäeval käis tippudest esmalt väljakul kümnenda asetusega Alexander Zverev, kes alistas ungarlase Marton Fucsovicsi (ATP 52.) 4:6, 7:5, 6:4.