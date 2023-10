Oma tahtmise saanud Harden saadeti Los Angelesse

34-aastane Harden mängis karjääri kolm esimest hooaega koos Kevin Duranti ja Russell Westbrookiga Oklahoma City Thunderis, enne kui liitus 2012. aasta suvel Houston Rocketsiga. Texase tiimi kuuludes nimetati ta 2018. aastal ka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks, hooajal 2018/19 kogus ta 78 mängus keskmiselt koguni 36,1 punkti.

Viimastel aastatel on Harden mänginud idarannikul, Philadelphia 76ersiga liitus ta mullu veebruaris, aga andis suvel mõista, et tahab meeskonnast lahkuda. Augustis nimetas ta Philadelphia pealikku Daryl Moreyt mitmel puhul valetajaks ning möönas sügisel, et nendevahelist suhet ei ole enam võimalik parandada.

Philadelphia saatis Hardeni koos P.J. Tuckeri ja Filip Petruseviga Clippersisse, kes andis neile vastu Marcus Morrise, Robert Covingtoni, Nicolas Batumi, KJ Martini, 2028. aasta draft'i esimese ringi valikuõiguse ning veel mõned draft'i valikud.

Clippersis hakkab Harden koos mängima näiteks Kawhi Leonardi, Paul George'i ja endise tiimikaaslase Westbrookiga.