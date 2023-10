Saudi Araabia korraldab 2034. aasta jalgpalli MM-i

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA teatas oktoobri alguses, et 2034. aasta MM-i korraldusõigust saavad taotleda ainult Aasia või Okeaania riigid, kuna see on osa rotatsiooni korras toimuvast võõrustamissüsteemist. Järgmist MM-i võõrustavad 2026. aastal Kanada, Mehhiko ja USA ning 2030. aasta MM-i võõrustavad kuus riiki koguni kolmelt kontinendilt: Maroko, Hispaania, Portugal, Uruguay, Argentina ja Paraguay.

Kohe pärast FIFA teadet avaldas korraldamissoovi viimastel aastal hulgaliselt Euroopas nime teinud mängijaid kogukate rahapatakatega enda klubidesse meelitanud Saudi Araabia. "2034. aasta maailmameistrivõistlused on meie kutse maailmale, et nad saaksid näha Saudi Araabia arengut, kogeda selle kultuuri ja saada osa selle ajaloost. Oleme äärmiselt pühendunud võimalikult konkurentsivõimelise pakkumise esitamisele, mis aitab ühtlasi maailma jalgpalli kaudu ühendada," rääkis riigi jalgpalliliidu president Yasser Al Misehal.

Viimase hetkeni kaalus mõtet kandidatuuri üles seadmisest ka Austraalia, kes oleks seda teinud koos Uus-Meremaaga, nii, nagu võõrustati sel suvel naiste MM-finaalturniiri. Küll ei ole Austraalias piisavalt suuri ainult jalgpallile mõeldud staadioneid ja nii oma soovi teisipäevaseks tähtajaks ei esitatud. Austraalia jalgpalliliidu president James Johnson ütles, et selle asemel keskendutakse 2029. aasta klubide MM-i korraldusõiguse saamisele.

See tähendab, et tähtaja saabumiseks oli ainsaks avalduse esitanud riigiks Saudi Araabia. Eelmisel talvel Kataris toimunud MM-finaalturniir osutus spordipesu, võõrtööliste kohtlemise ja riigis toime pandud inimõiguste rikkumise tõttu äärmiselt vastuoluliseks.