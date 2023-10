Neidude jalgpallikoondis kaotas EM-valikturniiril Bosniale

Eesti esimene ning ühtlasi ka poolaja parim võimalus tekkis kümnenda mänguminuti lõpus, kui audi sisseviske järel jõudis pall Vanessa Grutopini, kes selle omakorda värava ette lükkas. Egle-Eliise Kurg oli küll väravavahi kõrval olemas, kuid paraku ei ulatunud mängija pallile jalga vahele panema, et seda võrku lükata, kirjutab jalgpall.ee.

Kuigi Eesti tekitas veel võimalusi ning pääses ühtekokku neljal korral löögile, kuulus poolaja teine pool pigem vastastele. Eesti värava all tekitati mitmeid ohtlikke olukordi ning sooritati pealelööke. 35. minutil alustas Bosnia ja Hertsegoviina vasturünnakut, mille tulemusel seisis ründaja üks ühele vastamisi väravasuul seisnud Liisa Liimetsaga, kuid mängija tõstis palli väravast mööda. Ka poolaja lõpuminutiteil oli Liimetsal vaja mitmes olukorras sekkuda, et enda seljatagune puhas hoida. Ülesanne õnnestus ning vaheajale läksid koondised 0:0 viigiseisul.

61. minutil hiilgas Liimets taas supertõrjega ning suunas palli üle otsajoone. Teenitud nurgalöögi mängis Bosnia ja Hertsegoviina kiirelt lahti ning pall tsenderdati värava ette, kus see lendas õnnetult Eesti enda mängija puutest väravasse ning vastased asusid 62. minutil kohtumist juhtima.

Kuigi Eesti sai teisel kolmveerandtunnil kirja seitse pealelööki, ei jõudnud neist ükski vastaste väravavahi selja taha. Liselle Palts küll üllatas 81. minutil vastast kauglöögiga, kuid vastaste väravavaht oli valmis ja tõrjus palli enda ette. Pall jäi värava ees lahtiseks, kuid värava all oodanud Helina Tarkmeel ei suutnud selleni enne väravavahti jõuda. Kohtumine lõppes Bosnia ja Hertsegoviina üheväravalise paremusega.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul oli vastane selline nagu oodatud. "Teadsime, mis sealt tuleb, sest olime nende mängu ja tugevustega kursis. Teadsime, et nad tulevad korralike jõududega kasti nii karistus- kui nurgalöökides ja ka palliga mängus. Aga usun, et hoidsime mängu kenasti kontrolli all ja meie plaan peaaegu et toimis – jah, lõpuks neid momente, mida tekitasime, me küll realiseerida ei suutnud, aga oime täna lähedal sellele, et mäng võita ning pöörata eelmised Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina kohtumiste tulemused ümber. Kahjuks see ei õnnestunud," rääkis peatreener.

Ševoldajeva lisas, et mängijatest ja võistkonnast pigistati kohtumises välja maksimum. "Mängijate valiku sügavuse mõistes oli keeruline, sest ka täna, kui koosseisu valisime, siis kaks-kolm tüdrukut olid kas haiged või vigastatud. Aga kõik need, kes vähegi minuteid said, mängisid ja pingutasid nii hästi kui suutsid ja tegid suurepärast tööd. Selles mõttes oleme tüdrukute üle uhked," võttis Ševoldajeva oma mõtted kokku.

Eesti teenis EM-valikturniiri esimeses kohtumises 9:0 võidu Gibraltari üle. Alagrupis teenis Eesti kolm punkti ning jäi kaks võitu teeninud Bosnia ja Hertsegoviina järel teisele kohale. Gibraltar lõpetas valikturniiri kolmandal kohal. Järgmise aasta kevadel toimuvaks teiseks ringiks pääseb A-tugevusgruppi alagrupi võitja ja parim teise koha teeninud võistkond.